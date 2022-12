Wo strahlen die kreativsten Adventfenster im Bezirk Hollabrunn?

Adventfenster am Weingut Puhr in Obermarkersdorf. „Begegnungen im Advent!“ Unter diesem Motto lädt die Volkskultur Niederösterreich ein, Fenster adventlich zu gestalten und mit Familie, Nachbarn und Freunden zu teilen. Ein Foto, das im Rahmen der Aktion übermittelt wurde, stammt vom Weingut Puhr in Obermarkersdorf. Im Rahmen dieser Initiative sollen Menschen miteinander ins Gespräch kommen und einander Zeit und Freude schenken. Neue Bekanntschaften sollen – zum Beispiel bei Punsch und Keksen – geknüpft werden. So soll erlebt werden, wie wertvoll Wegbegleiter – sei es im selben Haus, in derselben Straße oder in derselben Gemeinschaft – sind. Ideen und Anregungen für die Gestaltung eines Adventfensters finden Interessierte nicht nur in der Broschüre „Stiller Advent“, die die Volkskultur Niederösterreich gemeinsam mit der NÖN herausgibt, sondern auch laufend auf www.volkskulturnoe.at. Bis 24. Dezember werden hier und auf den Facebook- und Instagram-Seiten der Volkskultur NÖ gute Tipps, weihnachtliche Lieder und kreative Anregungen zum Gestalten von Adventfenstern veröffentlicht. Ob 24 Fenster in einem Ort oder an einem Gebäude, oder ob ein Fenster 24 Mal neu „befüllt“ wird, es gibt viele Möglichkeiten, einen „Fensterkalender“ zu gestalten. Beim übermittelten Adventfenster-Foto des Weinguts Puhr handelt es sich um ein altes Fenster des Presshaus-Dachbodens. Es wird im Vorgarten aufgestellt und beleuchtet. Die schönsten und originellsten Ideen zu Adventfenstern werden auch auf den Online-Kanäle der Volkskultur NÖ veröffentlicht.

Foto: zVg/Puhr