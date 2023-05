Aufgepasst, in Hollabrunn wird jetzt aufgehorcht

Ursprünglich für das Jahr 2020 - die Postleitzahl von Hollabrunn - geplant, findet das Volkskulturfestival aufgrund der von der Pandemie erzwungenen Verschiebungen nun im Juni 2023 statt. Ab Mitte Mai stellen die Volkskultur Niederösterreich und die Stadtgemeinde Hollabrunn das Festival der Bevölkerung schwungvoll und melodisch vor:

Begonnen wird mit der „Klingenden Sitzendorfer Kellergasse“ am Freitag, 19. Mai – am Kellerkatzenweg in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn wird ab 18 Uhr fröhlich musiziert. Mit dabei: die Weinviertler Fiatamusi, Stelzhamma, die Stallberg Musikanten, die Marün Bluzza´n, Markus Hackl, der Werkl-Fritz, das Duo Mopet, die Klezmer Kapelye „di libn layt“ und der Köllamauna-Chor Unterstinkenbrunn.

Radio-Frühschoppen in der Pinkelstein-Kellergasse

Weiter geht es am Sonntag, 4. Juni: Um 8.30 Uhr gestaltet der Kirchenchor Breitenwaida in der Pfarrkirche in Breitenwaida einen Gottesdienst mit Liedern aus der Weinviertler Singtradition. Ab 10.30 Uhr findet in Raschala – in der Pinkelstein-Kellergasse – ein Radio NÖ-Frühschoppen mit der Weinviertler Fiatamusi und den Weinviertler Mährischen Musikanten statt. Am gleichen Tag steht in Hollabrunn das Hollerblütenfest „Alles Holla“ in der Alten Hofmühle unter dem Motto „aufhOHRchen“.

Abschließend wird bei der Langen Einkaufsnacht in Hollabrunn am Freitag, 16. Juni, ein erster Eindruck vom großen Volkskulturfest aufhOHRchen vermittelt, bevor am Donnerstag, 22. Juni, die vier Festivaltage starten.

Alle sind eingebunden ins nachhaltige Begegnungsfest

Bis Sonntag, 25. Juni, hüllt sich Hollabrunn dann in eine einzigartige Klangwolke: Von Jung bis Junggeblieben, von Blasmusikkapellen bis zu Gesangsensembles, von den örtlichen Vereinen bis zu Schülern der Regel- und Musikschulen – alle sind in das große Begegnungsfest aufhOHRchen eingebunden. Das Team der Volkskultur Niederösterreich verbindet die örtlichen Kulturschaffenden mit Impulsen von außen und schafft so jedes Mal ein einzigartiges Kulturfest, das nachhaltig im Ort und in der Region wirksam sein soll.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.