"Singen aus voller Brust" bei der Retzer Windmühle .

An einigen der schönsten Plätze Niederösterreichs ruft die Volkskultur Niederösterreich im Juli und August zum gemeinsamen Singen ein. Am 7. Juli stimmt Singleiter Erhard Mann ab 19 Uhr bei der Retzer Windmühle dazu an.