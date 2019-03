Das Volksmusikfestival "aufhOHRchen" wird 2020 in der Bezirkshauptstadt stattfinden, die die Postleitzahl 2020 trägt. Vier Tage lang werden regionale Besonderheiten der Gemeinde Hollabrunn in das Konzept miteinbezogen. Die möglichen Bausteine: Symposien, Vorträge, Wirtshausmusik, Musikkonzerte, Straßenmusik, Blasmusik, Musik zum Maibaumaufstellen, Gottesdienstgestaltungen, Frühschoppen, und vieles mehr.

Veranstaltet wird dieses musikalische Highlight der Extraklasse von der Volkskultur Niederösterreich.

2020 brachte den Hollabrunnern Glück

Das viertägige Begegnungsfest findet seit 26 Jahren in verschiedenen Städten und Gemeinden in NÖ statt, 1994 ging es mit großem Erfolg bereits einmal in Hollabrunn über die Bühne. “Normalerweise werden jedes Jahr andere Städte oder Gemeinden als Austragungsort für dieses Festival gewählt - wir haben aber das große Glück, aufgrund des besonderen Jahres 2020 noch einmal Austragungsort sein zu dürfen”, freut sich Vizebürgermeister Alfred Babinsky, dass die ÖVP das Festival in die Bezirkshauptstadt holen konnte.

"Wirtschaftlich und kulturell ein absolutes Highlight"

“Das Großereignis ist für Hollabrunn sowohl wirtschaftlich als auch kulturell ein absolutes Highlight und für Hollabrunn eine großartige Möglichkeit über die Grenzen hinaus bekannt zu werden”, meint Babinsky. Kultur-Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly sieht in der Austragung des Festivals aufhOHRchen einen kulturellen Höhepunkt für Hollabrunn und freut sich bereits auf das Frühjahr 2020.