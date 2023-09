Volksschule Mittagessen im Werkraum: Mühlbach wälzt Pläne für Zubau

Die Josef Misson-Volksschule in Mühlbach soll um einen Zubau erweitert werden. Foto: Günter Rapp

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

E igentlich ist die Josef Misson-Volksschule in Mühlbach am Manhartsberg als zweiklassige Schule konzipiert. Doch immer wieder - so auch im Schuljahr 2023/24 - muss der Schulbetrieb dreiklassig erfolgen. Dafür braucht's eine nachhaltige Lösung.

Für Direktorin Helga Leidenfrost ist es überaus erfreulich, dass im neuen Schuljahr gleich 51 Schüler unterrichtet werden. Im vergangenen Schuljahr waren nur zwei Klassen notwendig. Doch nicht nur mehr Raumbedarf für Schulklassen ist erforderlich, auch die Möglichkeiten im Turnunterricht sind sehr eingeschränkt. Nachdem in Mühlbach lediglich ein Bewegungsraum vorhanden ist, müssen die Volksschüler zum ordentlichen Turnunterricht in den Turnsaal der Volksschule Ravelsbach „auswandern“. Platzprobleme gibt es vor allem bei der Nachmittagsbetreuung. Die Kinder müssen dabei ihre Mittagsmahlzeiten im Werkraum einnehmen. Das wurde bei einer Überprüfung durch den Lebensmittelinspektor bereits kritisch angemerkt. Um das eklatante Platzproblem in der Mühlbacher Schule zu bewältigen, wird ein Zubau zum Schulgebäude nun konkret. Ursprüngliche Überlegungen, dem Platzmangel mittels Containerlösung Herr zu werden, hat man seitens der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach aus finanziellen Erwägungen verworfen. „Mit den Planungen für einen Zubau hat sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung schon befasst“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Martin Gudenus. Um geeignete Flächen für einen Schulzubau zu erhalten, sind jetzt Verhandlungen mit den Grundeigentümern erforderlich.