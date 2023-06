Ziersdorfer 2b ist die Schutzengelklasse des Jahres

Die Aktion „Schutzengel“ gehört in Niederösterreich seit vielen Jahren zum Schulbeginn dazu. Kinder werden über Gefahrensituationen auf ihrem Weg zur Schule oder in den Kindergarten informiert und ihnen wird gezeigt, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten. Um die Sicherheit zu erhöhen, bekamen die Kinder eine Warnweste geschenkt.

Außerdem sollen sie Gefahren auf dem Schulweg an das Sicherheitsforum NÖ, das gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner diese Initiative betreibt, melden. Unter den meisten Einsendungen pro Klasse wird die Schutzengelklasse in jedem Bezirk ermittelt. Der Hollabrunner Bezirkssieger ist in diesem Schuljahr die 2b der Volksschule Ziersdorf.

Bürgermeister Hermann Fischer, sein Vize Stefan Schröter und Landtagsabgeordneter Richard Hogl überbrachten den stolzen Gewinnern ihre Siegerurkunde und für jeden ein Schutzengel-T-Shirt. Klassenvorstand Manuela Michtner und Klassenlehrerin Karin Gartner freuten sich mit den Kindern über den Gewinn.