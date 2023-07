Wegen Nordwestbahn-Sperre: Jetzt fährt der Reblaus-Express-Bus

Ausgestattet mit einem Radanhänger wird den Fahrgästen mit dem „Reblaus Radexpress Bus“ an Samstagen, Sonn- und Feiertagen eine stressfreie Anreise ohne lange Umsteigezeiten geboten. „So kommen unsere Gäste samt ihren Rädern trotz der Streckensperre sicher zu ihrem Ausflugsziel, dem Reblaus Express“, freut sich der zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Der Fahrplan ist auf die Abfahrtszeiten des Reblaus Express abgestimmt. Der Bus fährt zudem im VOR-Verbundtarif und ist durch seine großflächige Beklebung als „Reblaus Radexpress“ zu erkennen. Tickets können direkt beim Buschauffeur gekauft werden. Fahrgäste des Reblaus Express fahren mit einem gültigen Reblaus-Express-Ticket oder einer Reservierungsbestätigung kostenlos mit. „Gemeinsam mit der Retzer Land Regionalvermarktung haben wir damit unkompliziert ein bedarfsgerechtes Angebot für unsere Kunden geschaffen“, unterstreicht NB-Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Die Zugsgarnitur des Reblaus Express, der an Wochenenden und Feiertagen zwischen Retz und Drosendorf verkehrt, besteht aus nostalgischen, dunkelgrünen Waggons mit offenen Plattformen, die von einer Diesellokomotive gezogen werden. Immer mit dabei sind der beliebte Heurigenwaggon, in dem Winzer aus der Region Wein, Erfrischungen und kulinarische Schmankerl servieren, und der Fahrradwaggon, in dem Fahrräder kostenlos transportiert werden (Reservierung dringend empfohlen).

Informationen zum Fahrplan des „Reblaus Radexpress Bus“:https://www.reblausexpress.at/reblaus-radexpress-bus

Die ÖBB führen aufgrund von Modernisierungsarbeiten die Strecke zwischen Stockerau, Retz und Znojmo noch bis 4. September in beide Richtungen im Schienenersatzverkehr mit Bussen, in denen keine Fahrräder transportiert werden können.