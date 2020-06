Am heutigen Dienstagabend werden im Hollabrunner Stadtsaal die Köpfe der Gemeindemandatare rauchen. Bei der ersten physischen Gemeinderatssitzung nach dem Corona-Lockdown stehen mehrere wegweisende Beschlüsse an.

So ist unter anderem über einen Gestattungsvertrag für ein kleines Windkraft-Projekt auf Gemeindegebiet, an der Grenze zu Nappersdorf-Kammersdorf, zu beraten. Es soll sich um ein Vorhaben handeln, mit dem man maximal Strom für 15.000 Haushalte produzieren könnte.

Auf der Agenda steht auch ein Entschließungsantrag über die bereits seit Jahren herumgeisternde Nordostumfahrung.

Und am Tag vor der Sitzung kündigten SPÖ und FPÖ einen Dringlichkeitsantrag zur Ankurbelung der Hollabrunner Wirtschaft an: Jeder Haushalt der Stadtgemeinde soll einen Wertgutschein in Höhe von 50 Euro erhalten (Single-Haushalte 25 Euro), der bei allen Hollabrunner Unternehmen einlösbar sein soll. Erste Reaktion von ÖVP-Stadtchef Alfred Babinsky: „Wir reden hier überschlagsmäßig von 200.000 Euro. Ich werde das mit meiner Fraktion beraten.“