SBO Retz legte eine gelungene Generalprobe hin

Viele Gesamt- und Registerproben wurden bereits abgehalten und am 22. Oktober wurde das Wettbewerbsprogramm bei einem Gemeinschaftskonzert mit dem Auswahlorchester der Musikschule Region Wagram, den „Wagram Winds“, im Haus der Musik in Grafenwörth aufgeführt. Selbst Bürgermeister und Schulobmann Stefan Lang reiste dorthin, um live dabei zu sein. „Eine großartige Gelegenheit und ein wichtiger Test für das SBO Retz in der finalen Vorbereitungsphase“, berichtet Musikschuldirektor Gerhard Forman.

Im ersten Teil konzertierten die „Wagram Winds“ unter der Leitung von Nikolaus Höckner. Kompositionen der Sinfonischen Blasmusik wurden dargeboten und mit der Zugabe „Ein Leben lang“ von den Fäaschtbänklern wurde dieser Konzertteil beendet. Nach der Pause präsentierte das SBO Retz unter seinem Dirigenten Gerhard Forman ihre vorbereiteten Wettbewerbsstücke. Nach einleitender Moderation durch Johann Pausackerl wurde die dreisätzige Komposition „Cermonial“ von Ferrer Ferran zum Besten gegeben. Dieses beeindruckende Werk überzeugte mit vielen technischen, musikalischen und klanglichen Höhepunkten.

„Zwei großartige Blasorchester ...“

Danach wurde „Praise Jerusalem“ von Alfred Reed intoniert. Dieses Werk mit dem Untertitel „Variation on an Armenian Easter Hymn“ hat im Repertoire für Sinfonische Blasmusik eine große Bedeutung und ist mit seinem überwältigenden Schluss, bei dem eine zusätzliche Blechbläsergruppe mit dem Orchesterklang verschmilzt, einzigartig.

Als letzte Titel des Konzertes wurden das Solostück für Flügelhorn mit dem Solisten Benedikt Fehringer „Share my Yoke“, die Komposition „Adai, Adai“ von Siegmund Andraschek und die gewohnte schwungvolle und rhythmische Zugabe „Kongolela“ gespielt.

„Zwei großartige Blasorchester, wunderbare Kompositionen und eine gelungene Generalprobe für den bevorstehenden Wettbewerb“, lautete das Resümee von Forman.