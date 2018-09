4. Hollabrunner 4Kellergassenlauf am 7. Oktober .

Der 4KellergassenLauf in Hollabrunn – 2016 in einem Online-Publikumsvoting zum sechstschönsten Laufbewerb in Österreich gekürt – wird am Sonntag, dem 7. Oktober zum vierten Mal gestartet. Auf die Gewinner aller Bewerbe und aller Altersklassen warten eigens kreierte Kellerkatzentrophäen.