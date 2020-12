Es sei ein schlechter Zeitpunkt, die Massengebühren zu erhöhen, meint Grünen-Klubobmann Georg Ecker. Es sei zu beobachten, dass es derartige Erhöhungen immer nach der Gemeinderatswahl gibt. Und gerade heuer würden hier viele Familien am falschen Fuß erwischt werden. Ecker stellt auch die Zeitspanne derartiger Erhöhungen infrage. Kleinere Schritte wären zu überlegen, „damit sich die Bevölkerung besser einstellen kann“.

Den Bildungscampus zu planen, ohne die genauen Fördergelder zu wissen, sei außerdem unverantwortlich, meint der Grünen-Mandatar, der insgesamt urteilt: „Es ist keine verantwortungsvoll Budgetpolitik.“

Die Kritik von Schneider, dass sich die Opposition nicht in die Budgeterstellung eingebracht habe, obwohl sie die Gelegenheit dazu gehabt hätte, weist Ecker zurück: Den Detailentwurf habe man erst einen Tag vor der Vorbesprechung erhalten. „Das ist sehr kurz für so einen umfassenden Voranschlag.“ Aber: „Wir haben natürlich Vorschläge eingebracht, die unsere Ressorts betreffen. Diese sind allesamt nicht berücksichtigt worden.“

SPÖ verurteilt "Gebührenwucher"

In dieselbe Kerbe schlägt Alexander Eckhardt, Fraktionsobmann der Hollabrunner SPÖ. Er verweist auf einen zweiseitigen Fragenkatalog, den die SPÖ für die per Video erfolgte Besprechung vorbereitet hatte. Schneiders Kritik wertet Eckhardt als polit-taktisches Geplänkel. Die größere „Sauerei“ sei aber die Gebührenerhöhung, betont er. Auch der SPÖ-Mandatar erkennt hier ein Muster: „Immer ein paar Monate nach der Gemeinderatswahl …“

Die Erhöhung sei jedenfalls „ein Anschlag auf große Teile der Hollabrunner Bevölkerung und eine ordentliche finanzielle Watschn für unsere Familien“ – und das so kurz vor Weihnachten. 180 Euro Mehrkosten pro Kind und Jahr würde die Preiserhöhung des Kindergartenessens bedeuten. Dazu kommen 50 Euro zusätzlich beim Kindergartentransport.

SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant hat auch für die Erhöhung der Wasser- und Kanalgebühren kein Verständnis: Ein durchschnittlicher Einfamilienhaushalt könne mit Mehrkosten von 80 Euro pro Jahr rechnen. „Und das, obwohl in diesem Bereich seit Jahren ein großer Budgetüberschuss produziert wird.“

Auf die Spitze treibe es die ÖVP jedoch mit der Erhöhung der Aufschließungsabgaben um 20 Prozent (Einheitssatz von 490 auf 585 Euro). „Wie ist ein derartiger Anstieg von heute auf morgen zu begründen?“, fragt Eckhardt. Jungfamilien, die einen Bauplatz aufschließen wollen, hätten nun mit Mehrkosten zwischen 4.000 und 5.000 Euro zu rechnen.

Gegen die geplanten „Wuchergebühren“ wolle sich die SPÖ-Fraktion jedenfalls mit allen demokratischen Mitteln wehren. Man hoffe noch auf ein Umdenken bis zur Sitzung.



Bürgerliste mit langer Liste von Einwänden

Scharfe Kritik am Budget kommt genauso aus den Reihen der Liste Scharinger. „Wir haben heute eine elfseitige Stellungnahme abgegeben“, erklärte Gemeinderat Peter Tauschitz im NÖN-Gespräch am Freitag. Teilweise sei in der Gemeinde scheinbar der Unterschied zwischen Investition und laufender Gebarung nicht klar, meint der Bürgerliste-Mandatar. Ihm fehle bei einem Minus von einer Million Euro auch das Verständnis, warum an Projekten wie dem Waldlehrpfad oder dem Mountainbike-Kurs (Pumptrack) festgehalten wird. Davon würden lediglich Unternehmen profitieren, die nicht aus der Region kommen, so Tauschitz.