Arzt und Kinderbetreuung haben in Guntersdorf Priorität

Im Herbst 2024 soll die neue Ordination an der Kirchengasse in Guntersdorf eröffnet werden. Dieses Vorhaben bezeichnet Bürgermeister Roland Weber als „grundlegenden schweren Brocken“, als er im Gemeinderat über den Voranschlag 2023 spricht.

Die Gemeinde muss dafür zwei Mal 950.000 Euro aufbringen. Der erste Teil ist im Jänner 2023 zu zahlen, der zweite Teil ein Jahr später. „Die ersten 950.000 Euro aufzubringen war gar nicht so schwierig“, sagt Weber. Bei den zweiten 950.000 Euro sei die Gemeinde ebenfalls auf einem guten Weg, auch wenn es nicht einfach sei. Er betont, dass die Summen zur Gänze eigenfinanziert sind und kein Kredit notwendig ist. Wie das geht? Vor allem durch Grundstücksverkäufe im Betriebsgebiet.

Dem Bürgermeister sei bewusst, dass diese Investition nicht wirtschaftlich ist, wichtig sei, dass durch die späteren Einnahmen zumindest die Betriebskosten abgedeckt sind.

Bau der Ordination „gehört endlich durchgezogen“

Weber ist froh, dass heuer ein Großteil der Einbauten in der Gemeinde erledigt wurden. Diese kosteten die Gemeinde nämlich 1,5 Millionen Euro. „Hätten wir das heuer nicht gemacht, könnten wir nächstes Jahr nicht mit der Ordi beginnen.“ Und dieses Großprojekt „gehört nach 13 Jahren endlich durchgezogen“, habe die Errichtung einer neuen Arztpraxis oberste Priorität.

Ein wesentlicher Eckpunkt im Voranschlag für nächstes Jahr sind auch die Kosten für die Kinderbetreuung. „Wir haben uns entschlossen, das g’scheit zu machen“, erklärt Weber, weshalb die Gemeinde hier 75.000 Euro pro Jahr mehr in die Hand nimmt, als noch bis 2019. Insgesamt sind es 400.00 Euro, die die Gemeinde für Schulumlagen, Betreuung, Erhaltung und Co. in die Hand nimmt. Das Angebot der Nachmittagsbetreuung ist in der Gemeinde „sehr dicht“. Darum brauche es auch mehr Personal. Ab 2024 sollen außerdem Zweijährige den Kindergarten besuchen dürfen. „Es schaut derzeit nicht so aus, als ob wir mehr Platz bräuchten“, blickt Weber auf die Bevölkerung in seiner Gemeinde.

Fragen zum Voranschlag gab es nicht, das lag an einer sehr konstruktiven Budgetausschusssitzung im Vorfeld. Für die Mitarbeit dankte Weber den Mandataren, die dem Budget für 2023 ihre Zustimmung erteilten.

