Für die Schüler der Polytechnischen Schule wird es bald ernst, sie werden sich demnächst nach einem Ausbildungsplatz umschauen. So einfach, wie es klingt, ist es nicht: Bewerben will gelernt sein!

Um für die bevorstehende Herausforderung gut gerüstet zu sein, hatten sie jetzt schon die Möglichkeit, ein einzigartiges Bewerbungstraining zu absolvieren. Diese Veranstaltung wurde von regionalen Personen der Wirtschaft und der Politik unterstützt. Sie stellten sich, den Betrieb und ihre Branche den 21 Schülern zuerst vor, ehe sie in dialoggeführten Bewerbungssimulationen „medias in res“ gingen.

„Man muss sich auch immer einen Plan B überlegen“

Peter Kirchner vom AMS Hollabrunn wiederum gab einen kurzen Ausblick auf die momentane Arbeitsmarktsituation, die sich sehr unterschiedlich gestalte. Viele Firmen würden vor allem gut ausgebildete Fachkräfte suchen. Aber: „Man muss sich auch immer einen Plan B überlegen“, legte Kirchner den Jugendlichen nahe. Tipps und Tricks gab’s auch von den Unternehmern: „Je mehr ihr könnt, desto mehr werdet ihr bei den Firmen angenommen“, sieht beispielsweise Karl Breitenfelder von den „Ökoprofis“ einen Vorteil in der Vielseitigkeit.

Landtagsabgeordneter Richard Hogl sieht bei vielen Berufen die Kreativität gefordert. Sorgen bräuchten sich die Schüler jedenfalls keine zu machen, beruhigte Pflichtschulinspektor Josef Fürst. An der Schule würden sie alle benötigten Kenntnisse, Fertigkeiten und das Wissen vermittelt bekommen. Und: „Heute gibt’s große Chancen am Markt, man muss aber auch was mitbringen“, schloss er.

Dass die Schüler „was mitbringen“, davon ist Direktor Ernst Raab überzeugt. Diese konnten ihre Bewerbungsmappen nun vervollständigen und sind bereit für die Arbeitswelt.