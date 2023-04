Unterricht mit Hund: So schafft's die Mittelschule Hollabrunn ins TV

Die beiden Lehrerinnen Elisabeth Löffelmann und Martina Schreiber haben ihre Hunde dazu ausbilden lassen, um mit Kindern in der Schule im Unterricht arbeiten zu dürfen. Eine Deutsch- , Mathematik- und Religionsstunde standen nun für Fernsehaufnahmen ebenso auf dem Programm wie eine Turnstunde.

Vor allem in der sogenannten Teamklasse der Mittelschule Hollabrunn soll in Zukunft vermehrt mit den Therapiehunden im Unterricht gearbeitet werden. Diese Arbeit wurde einem Kamerateam des ORF präsentiert. Der TV-Beitrag soll in der Karwoche in der Sendung „Niederösterreich heute“ gezeigt werden.

Gefilmt wurde ein ganzer Vormittag in einigen Klassenräumen und im Turnsaal, es wurden Interviews und Fotos gemacht und natürlich wurde mit den Hunden gespielt. „Das war für alle Beteiligten eine sehr interessante Erfahrung. Es hat allen Spaß gemacht, einmal vor einer Fernsehkamera zu stehen“, berichtet Direktor Bernhard Aschinger.

