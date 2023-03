Hinter den Kulissen: In der HLW Hollabrunn geht es turbulent zu

„Es wird gesungen, getanzt und gelacht. Jede freie Minute wird von dem engagierten Team für Proben oder Besorgen von Requisiten herangezogen“, berichtet Lehrerin Nicole Guttenbrunner. Beim Musical-Dinner trifft die Musik und Bühnenshow auf die ausgezeichnete Kulinarik der Schule. „Nachdem das Interesse an unserem Event so groß war, wird es am 19. April zusätzlich einen Musical-Abend im Stadtsaal Hollabrunn geben“, verrät die Organisatorin.

Die Gäste tauchen in die magische Welt der Musicals ein und lassen sich von einem Best-of Aladin, Grease, Mama Mia, Elisabeth und vielen Musicals mehr verzaubern. „Trotz eines sehr eng bemessenen Vorbereitungszeitraums wird dies wieder zu einem spektakulären Event – die bunten Kostüme, die atemberaubenden Stimmen und die farbenfrohe Kulisse wird unsere Gäste beeindrucken“, verspricht Guttenbrunner.

Stimmen zum Musical:

Stefan Pfeiffer, 5AHL: „Für mich ist das Proben für das Musical ein Ausgleich zum täglichen Schulalltag und ich genieße dabei den Spaß am Theaterspielen und Musizieren.“

Lisa Lang, 2CHL: „Ich finde, es ist eine mega-coole Sache, beim Musical dabei zu sein, weil man wirklich seine Kreativität dabei ausleben kann.“

Lehrer Michael Wirthner: „Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit stehen alle Beteiligten unter Druck und auch die Proben verlaufen noch etwas turbulenter. Aber am Ende werden unsere jungen Talente brillieren und Sie nicht nur mit einer musikalischen Show, sondern auch mit kulinarischen Gaumenfreuden verzaubern.“

