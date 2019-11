Regionale Produkte einzukaufen oder ein umweltschonender Energieverbrauch werden mittlerweile von immer mehr Menschen beachtet. Ob mit dem Sparvermögen dann allerdings Atomenergie, Ölquellen oder Unternehmen, die Menschenrechte verletzen, unterstützt werden, ist meist nicht durchschaubar.

Beim Investieren sei ein nachhaltiger Lebensstil jedoch ebenfalls möglich, hob die Raiffeisenkasse Retz-Pulkautal bei einem Vortrag im „weinstimmig Dworzak“ hervor. Bei sogenannten „nachhaltigen Fonds“ habe man als Kunde die Garantie, dass das eigene Geld nur in Aktien solcher Firmen investiert wird, die bestimmte wirtschaftliche, ökologische und soziale Kriterien erfüllen.

Geschäftsleiter Pabst verriet einiges aus der Praxis

„Rund 15 Prozent aller am Markt verfügbaren Aktien kommen deshalb für uns nicht infrage. Aber dann schauen wir genau hin“, erläuterte Wolfgang Wimmer, der sich speziell mit diesen Investments befasst.

Als Bank sei natürlich immer auch die Rendite wichtig, die man für die Kunden erzielt. Doch: „Nachhaltige Fonds hatten in den vergangenen Jahren sogar eine bessere Performance“, verriet Geschäftsleiter Günter Pabst aus der Praxis. Denn nachhaltige Unternehmen würden in ihrer Unternehmenspraxis gewisse Risiken ausschließen. Außerdem seien Recycling, Bio-Lebensmittel oder alternative Rohstoffe Zukunftsbranchen.

„Keines unserer Unternehmen ist perfekt, aber jedes Unternehmen, in das wir investieren, gehört in seiner Branche zu den nachhaltigsten“, hob Wolfgang Wimmer hervor. Alternativen gebe es demnach immer, „jeder Euro ist ein Stimmzettel, welche Art von Unternehmen mein Geld bekommt“. Da Sparbücher längst kaum noch Zinsen abwerfen, seien derartige Fonds auch für kleinere Beträge eine interessante Alternative, sie seien zudem „genauso flexibel wie das Sparbuch“.

Produktion von China zurück ins Waldviertel

Dass Nachhaltigkeit im Trend liegt, bestätigte auch Michael Wimmer, Geschäftsführer der Waldviertler Firma „Waldland“. Das Unternehmen, das im Eigentum von 930 Landwirten steht, die gleichzeitig Rohstoffe liefern, bemerkte vor etwa zehn Jahren einen Wandel am Markt. Immer mehr Unternehmen, vor allem aus der Pharma-Branche, setzten wieder auf österreichische Qualität und kauften nicht mehr in Billigländern wie China.

„In jedem 150. Container war nicht drinnen, was sein soll“, erzählte Michael Wimmer, dass daher ein Umdenken stattfand. Außergewöhnliche Pflanzen wie Schlüsselblumen, Ginkgo oder Saflorblüten werden für die Kunden angebaut. Die nötigen Erntemaschinen muss man selbst entwickeln.

Zudem sei man stets bemüht, auch die „Abfallprodukte“ noch zu verarbeiten. So entstanden Produkte wie Protein- und Kräutermehle als Eiweißersatz für Veganer und Vegetarier. „Wir wollen nichts wegschmeißen. Das wird sicher in Zukunft vermehrt ein Thema“, sieht Wimmer darin die Nachhaltigkeit, die es in der Region braucht.