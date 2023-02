Was Kellerbesitzer für die Artenvielfalt tun können

Werbung

Die Kellerensembles mit ihren naturnahen Zwischenräumen sind wertvolle Rückzugsorte für Tier- und Pflanzenarten, die anderswo kaum mehr Lebensräume vorfinden und in der intensiv genützten Landschaft bereits selten geworden sind. Im Rahmen der Weiterbildungsveranstaltung in Hollabrunn zeigte Experte Florian Danzinger, wie man die Vielfalt in den Kellergassen erhalten oder fördern kann.

Neben der Begrünung von Wiesenflächen mit heimischen Arten fördert vor allem der Verzicht auf laufendes Mähen der Flächen rund um die Presshäuser die Artenvielfalt und ermöglicht das Ausblühen von Pflanzen. Das Auspflanzen von Obstbäumen mit alten standortspezifischen Bäumen, das Setzen von heimischen Sträuchern – "all das bringt etwas für die Vogelwelt, für Wildbienen und Schmetterlinge", so Danzinger.

Kleine Nischen in Presshäusern oder Weingartenhütten bieten Platz für Hausrotschwanz oder Mauersegler. Insektenhotels in der Kellergasse sind ebenfalls zulässige Beherbergungseinrichtungen und leicht aufzustellen.

Motivation für Kellerbesitzer ...

Mit derartigen Aktivitäten steht man im Einklang mit den Zielen der UNO-Konferenz zur Biologischen Vielfalt, bei der sich 200 Staaten verpflichtet haben, mehr für die Biodiversität zu unternehmen. Kellergassenführer und Kellerbesitzer sind aufgerufen, mit kleinen Maßnahmen ihren Beitrag für mehr Artenvielfalt in der Kellergasse zu leisten.

Die Broschüre „Kulturlandschaft Weinviertler Kellergassen“, die von Johannes Rieder aus Poysdorf erarbeitet wurde und genau darauf abzielt, ist auf https://akademie.agrarplus.at/downloads-kgf.html abrufbar.

Der "Verein der KellergassenführerInnen im Weinviertel" hatte mit dem Kellergassenmanagement NÖ von Agrar Plus zu der Veranstaltung in die Bezirksbauernkammer Hollabrunn eingeladen.

