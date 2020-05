VP fasste Beschluss für Hollabrunner Schulcampus .

Im Zuge der nun per schriftlicher Abstimmung nachgeholten März-Gemeinderatssitzung wurde ein Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des neuen Schulcampus am Hollabrunner Messegelände gefasst. "Wegen der Weigerung der Oppositionsparteien, an diesem demokratischen Prozess teilzunehmen, nur mit den Stimmen der ÖVP", wie die mit absoluter Mehrheit ausgestattete Bürgermeister-Partei mitteilt.