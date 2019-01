Der Stadtsaal war nicht zum Bersten voll, wie man es bereits erlebt hat. Jene, die der Einladung der Bezirks-ÖVP zum Neujahrsempfang am Sonntag gefolgt waren, mussten ihr Kommen aber nicht bereuen.

Das lag zum einen an Eva-Maria Himmelbauer, die als Moderatorin bemüht war, den offiziellen Teil „knackig“ zu halten; zum anderen an Werner Auer, der in bester Manier drei Hits zum Besten gab; an Bezirksobmann Richard Hogl, der in seiner emotionalen Rede mit Schmäh ebenso wenig sparte wie mit Speerspitzen gegen die SPÖ; weiters an Ehrengast Lukas Mandl, der pointiert die Werte der EU beleuchtete und erklärte, warum er bei der EU-Wahl im Mai einer jener 19 Kandidaten sein will, die Rot-Weiß-Rot in Europa (weiterhin) vertreten dürfen.

