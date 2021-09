Gabriele Mattes, Direktorin der beiden Volksschulen in Hollabrunn, erzählt, dass es sowohl in der Volksschule Kirchenplatz als auch in der Volksschule Koliskoplatz jeweils zwei neue Lehrer gibt.

50 Erstklassler sind es pro Bildungseinrichtung, die in Hollabrunn nun ihre Zeit als Schüler beginnen. „Das ist relativ im normalen Bereich“, sagt Mattes. Im Vorjahr starteten noch mehr Kinder in die erste Klasse.

„Wir sind jetzt bei 100 Schülern, eventuell kommt noch eine fünfte Klasse dazu, das ist noch unklar, im Moment haben wir vier volle Klassen.“

In den Ferien wurde in Hollabrunn eine Sommerschule angeboten, was gut funktionierte. Mattes freut sich auf das neue Schuljahr, spricht aber den erhöhten Organisationsaufwand an: „Grundsätzlich starte ich immer mit einem positiven Gefühl ins neue Schuljahr. Vieles ist wieder möglich, was im letzten Jahr nicht möglich war. Aber mit dem neuen Präventionskonzept – jetzt kommen die PCR-Tests dazu – wird der erste Schultag um einiges aufwendiger.“

Dieses Prozedere kennen die Erstklässler noch nicht. „Es ist ein bisschen schwieriger, aber es wird funktionieren“, meint die Direktorin. -vh-