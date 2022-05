Wäldar Win 2022: Weinviertler Weine fürs Ländle auserwählt

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

Aus 19 Favoriten ermittelten 70 Käsewirte und Hoteliers im Schettereggerhof in Egg die Siegerweine: Den Weinviertel DAC 2021 stellt das Weingut Rutttenstock aus Röschitz. In der Kategorie Rotwein überzeugte das Weingut Studeny aus Obermarkersdorf mit der Rotwein-Cuvée 2019 Kronos Hängender Stein die Juroren.

Zum ersten Mal stand auch ein Rosé zur Wahl: Dabei setzte sich das Weingut Fein aus Hagenbrunn mit seinem Roséwein 2021 durchsetzen. Die Kostleiter Willi Hirsch, Präsident des Vorarlberger Sommeliervereins, und Kellermeister Leo Wurst vom Landesweingut Retz führten fachmännisch durch die Schlussauskostung.

52 Weiß- und Rotweine waren eingereicht

Die kulinarische Achse zwischen KäseStrasse Bregenzerwald und Weinstraße Weinviertel ist geprägt vom Engagement der Käsewirte. Für ihren Einsatz wurden Ingrid Schiechl vom Hotel Engel in Alberschwende und Fritz Moosmann vom Hotel Tannberg in Schröcken als "Wäldar Win"-Partnerbetriebe ausgezeichnet.

Der "Wäldar Win" ist ein langjähriges Projekt von "Probus", Winzer-Initiative der Generali mit Projektmanager Toni Honsig in Pulkau, in Zusammenarbeit mit der KäseStrasse Bregenzerwald, der Weinstraße Weinviertel und dem Regionalen Weinkomitee Weinviertel. Bewertet werden die eingereichten Weine in zwei Blindauskostungen: 52 Weiß- und Rotweine waren heuer zur ersten Blindauskostung in Retz eingereicht worden.

Kulinarische Impulse in bewährter Partnerschaft

Als Botschafter für die überregionale Zusammenarbeit kommt der Weinviadla Kas direkt von Bregenzerwälder Wiesen und Alpen ins Weinviertel. Der ausgesuchte Käse der Bergkäserei Schoppernau in zwei Reifestadien und zahlreiche weitere Wälder Käsesorten sind in Buschenschanken und im regionalen Lebensmittelhandel erhältlich.

