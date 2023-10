Alle neune! Weincup-Tour fand ihren krönenden Abschluss

Die Weintrophäe-Veranstaltungen für die Wagram- und Weinviertel-Winzer fanden in der Heldenberger Vinothek einen krönenden Abschluss. Über 100 hervorragende Weine aus den beiden Weinbaugebieten wurden von zahlreichen Gästen aus nah und fern verkostet und bewertet. Neun Spitzenweine, auch Landessieger, konnten bei der ausgebuchten Finalveranstaltung probiert werden.

Fritz Genger, Lössguide aus der Wagramer Gegend, begrüßte die Gäste, darunter Altbürgermeister Franz Geyer aus Großriedenthal, Franz Aigner, Bürgermeister von Kirchberg am Wagram und Obmann der Region Wagram, Heldenberg-Bürgermeister Günther Brandstätter und der Obmann des Landschaftsparks Schmidatal Manhartsberg, Peter Steinbach.

Durch die Blindverkostung führte Sommelier Norbert Lustig: „Ich habe noch einen zehnten Wein mitgebracht, der ebenfalls hervorragend beurteilt wurde“, machte der Experte neugierig. Er animierte die Gäste, den jeweiligen Wein zu beschreiben sowie die Sorte zu erraten. Nach der Auflösung stellte Lustig die jeweiligen Weine und Betriebe vor.

Die Besucher hatten ganz offensichtlich Spaß und landeten einige Treffer. Nach der ersten Hälfte der Verkostung kredenzte das Vinothek-Team Schmidataler Schmankerl sowie und ein Käsebuffet am Ende der Veranstaltung.

Der nächste Degustationsabend findet übrigens am Freitag, 17. November, in der Heldenberger Vinothek statt. Hier wird die Frage beantwortet, wie 1103 Falstaff/A la Carte & Co Punkte schmecken.

Die „Tastingliste“ der neun Siegerweine des Wagram & Wein4tel Weincups 2023: