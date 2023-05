Gutruf-Statue für das Ehrengrab der großen Renate Holm

Als "internationale Koryphäe" bezeichnete Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll die renommierte Kammersängerin Renate Holm, als dieser auf Einladung der Privatstiftung Weinviertler Sparkasse im September 2021 zu ihrem 90. Geburtstag gehuldigt wurde. Wenige Monate später, am 21. April 2022, verstarb die Grande Dame der Oper, die ihren Lebensabend in Wien verbrachte. Eine Statue soll an die große Sopranistin erinnern, die mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer blendenden, außergewöhnlichen Erscheinung die Bühnen der Welt eroberte. Marcel Prawy nannte sie liebevoll "die bezauberndste wienerische Berlinerin aller Zeiten".

Das bronzene Holm-Denkmal, das nun vom bekannten Künstler Gerhard Gutruf gestaltet wird - der Burgenländer gründete 1982 den Weinviertler Kultursommer in Ravelsbach -, wird oben von einem Notenkranz bekrönt; die ersten Noten links zitieren den Beginn des Couplets der Adele, "Mein Herr Marquis", aus Johann Strauss' "Fledermaus" - eine ihrer Glanzrollen, für die Kritiker die Holm als "Jahrhundert-Adele" apostrophierten.

Die Noten verselbstständigen sich dann und folgen einer anderen, vielleicht sphärischen Ordnung. Die Enthüllung des Denkmals auf dem Wiener Zentralfriedhof findet am Montag, 22. Mai, um 10.30 Uhr statt (Gruppe 33G, Ehrengrab 18). Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll erinnert in seiner Laudatio an Kammersängerin Renate Holm, Karl Schütz spricht über das Denkmal und über den Künstler Gerhard Gutruf. Das Renate-Holm-Ensemble bereichert die Feier musikalisch.

