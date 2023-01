Kandidaten debattierten vor 750 Hollabrunner HTL-Schülern

„Wer in der Demokratie einschläft, wacht in der Diktatur auf“, mahnte Bauer und wiederholte besorgt: „Eine Mehrheit lehnt einen starken Führer nicht mehr ab!“ Viele Menschen seien enttäuschte von Politik und System. Aber: „Wenn wir unzufrieden sind, müssen wir erst recht mitreden.“ Das Interesse an der Diskussion zeige, dass Demokratie sehr wohl noch lebt.

Für die ÖVP (Landtagsabgeordneter Richard Hogl), FPÖ (Stadtparteiobmann Michael Sommer) und Grünen (Landtagsabgeordneter Georg Ecker) diskutierten die Bezirksspitzenkandidaten, für SPÖ (Valentin Mähner aus Tulln) und NEOS (Christoph Müller aus Perchtoldsdorf) zwei Jugendkandidaten. Die Schülervertreter Clemens Bauer – er kommt aus der Gemeinde Kirchberg am Wagram – und Alexander Putzgruber (Korneuburg) führten gekonnt durch die Veranstaltung und erinnerten die Kandidaten mit Prozentangaben, wie weit vorne oder hinten sie mit ihren Redezeiten liegen.

Die Nase vorn hatte Hogl – freilich auch deshalb, weil er sich als Vertreter der Mehrheitspartei mit zahlreichen Vorwürfen seiner Widersacher konfrontiert sah.

Weniger Pendler durch Homeoffice?

„Man muss immer wieder etwas ändern, damit das Gute erhalten bleibt“, antwortete Hogl eingangs auf die Frage, ob eine Partei, die so lange an der Macht ist wie die ÖVP in Niederösterreich und sich „Niederösterreich-Partei“ nennt, überhaupt noch in der Lage sei, etwas zu ändern. Der Name sei gewählt worden, „weil uns das ganze Land in allen Bereichen am Herzen liegt“, so der ÖVP-Bezirkschef – und verwies auf Investitionen für die Jüngsten, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder „ordentlichen Straßenbau“, um für die Wirtschaft attraktiv zu sein. Ein Ausbau der S 3 wäre aus heutiger Sicht „gar nicht mehr so leicht möglich“, weil im grünen Verkehrsministerium diesbezüglich gebremst werde. Außerdem merkte Hogl an, dass durch Homeoffice-Möglichkeiten mittlerweile weniger Menschen mit dem Zug pendeln würden.

FPÖ: Die Arbeitsplätze im Bezirk fehlen ...

Was heißt der Slogan „Besser für unser Land“ und wo lag das Totalversagen, dass der Landesregierung vorgeworfen wird, wollte Bauer vom FPÖ-Kandidaten wissen. Michael Sommer sprach von „zögerlichen und falschen Entscheidungen der Regierung“ und kritisierte die Bezeichnung „Niederösterreich-Partei“. Man wolle „den Finger in die Wunden“ legen, spielte er auf Korruptionsvorwürfe an.

„Die Züge sind überfüllt, lieber Richard“, ging er auf Hogls Pendler-Sager ein und forderte Anreize, um Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Denn: "Gerade durch euch haben wir extrem viele gute junge Arbeitskräfte“, sagte der Freiheitliche zum jungen Publikum. Es wäre auch gut für den Klimaschutz, wenn man nicht täglich 150 Kilometer pendeln müsste, im Stau stehe oder wie eine Sardine im Zug sitze. Außerdem sei es mittlerweile unleistbar für junge Menschen, sich Wohnraum zu schaffen – „wenn euch da nicht die Eltern helfen oder ihr wirklich viel anspart …“

Pink und Rot vermissen Inhalte ...

„Ich find’s lustig, wenn die FPÖ darüber spricht, dass andere korrupt sind“, stellte sich NEOS-Kandidat Müller ein. „Wir müssen raus aus dem Postenschacher! Der ÖVP ist es scheißegal, wie es im Land aussieht, solange sie selbst an der Macht ist“, schoss er sich auf die Volkspartei ein und meinte: „Wir sind die Einzigen, die über Inhalte reden.“

„Es wird viel zu wenig über Inhalte geredet“, gab Mähner seinem pinken Kollegen recht und untermauerte die rote Forderung nach einem zweigleisigen Ausbau der Nordwestbahn. Zuerst seien Eisenbahnlinien ausgedünnt und unattraktiv gemacht worden „und dann heißt’s: Es fahrt eh keiner.“ Das sei „eigentlich eine Schande für dieses Land“. Es werde Stillstand verwaltet. „Wir wollen wirklich Meilensteine setzen in diesem Land“, betonte der SPÖ-Kandidat.

Ecker: "Mit 130 in die falsche Richtung"

„Die nächsten Jahre werden entscheidend“, war für Grünen-Kandidat Georg Ecker die Klimakrise das vordergründige Thema. Er berichtete darüber, dass er mitten im Winter, im Februar, im Bezirk einen Sandsturm im Bezirk erlebt hatte. „Wenn wir das nicht hinkriegen“, also die nötigen Maßnahmen gegen den Klimawandel, werde es derartige Wetterextreme, die Infrastruktur zerstören, ständig geben. „Zögerlich ist kein Ausdruck für die Klimapolitik in Niederösterreich“, so Ecker. Und zur Mobilität: „Die ist mit 130 oder mehr völlig in die falsche Richtung gefahren.“

Debatte übers Gesundheitssystem

Das Gesundheitsthema leitete der Schulsprecher mit einer Leidensgeschichte eines Schulkollegen ein, der für eine einfache Operation monatelang keinen Termin bekam, sodass sich die Eltern entschieden, selbige privat zu bezahlen.

„Mir ist es 2015 mit einem MRT-Termin ähnlich ergangen“, schilderte FPÖ-Kandidat Sommer. Seit der von der Landeshauptfrau ausgesprochenen „Landarztgarantie“ seien nun noch mehr Kassenstellen unbesetzt. „Es muss Geld in die Hand genommen und der Job attraktiver gemacht werden.“

„c-card statt Creditcard“ sei das Motto, forderte SPÖ-Kandidat Mähner, mehr auf Kassenleistungen zu schauen. Im Bezirk komme ein Kinderarzt auf 6.900 Kinder – „viel zu wenig!“ Gesundheit dürfe nicht vom Börsel abhängig sein, auch der Pflegeberuf müsse viel attraktiver werden; durch kürzere Normalarbeitszeit, bessere Bezahlung. Ärzte sollten nach dem Studium verpflichtet sein, einige Zeit im Gesundheitsbereich zu arbeiten.

Hogl: Den Landarzt von früher gibt's nicht mehr ...

„Das Problem ist, dass viele Ärzte zurecht sagen, dass sie Beruf, Freizeit, Familie koordinieren wollen“, betont Hogl (nachdem er den vorangegangenen Vorwurf des Postenschachers zurückgewiesen hatte). Früher sei ein Landarzt das ganze Jahr über rund um die Uhr erreichbar gewesen. Doch die Zeiten hätten sich eben geändert und die Antwort darauf sei der Ausbau der Primärversorgungszentren, der vom Land NÖ bereits angegangen worden sei. Das brauche seine Zeit und Patienten müssten dann ein paar Kilometer mehr in Kauf nehmen; dafür gebe es dann top eingerichtete Zentren mit top ausgebildeten Ärzten, die sich ihre Zeit einteilen können. „Sagt nicht, das passiert nicht“, meinte er zu seinen Diskussionspartnern.

Gleichzeitig sei die Pflege ein sehr herausfordernder Job, in dem man im intimsten Bereich mit Menschen arbeitet. Wenn es nicht genug verfügbare Personen gibt, die grundsätzlich dazu bereit sind, müsse man eben versuchen, ausländisches Personal zu rekrutieren - wie das nun mit Pflegekräften aus Vietnam beschlossen wurde. „Man kann niemanden zu diesem Beruf verpflichten“, betonte Hogl.

„Ankündigungsweltmeister und Umsetzungszwerge“, lautete das Urteil von Michael Sommer: „Ich will mir nicht sagen lassen, dass die Österreicher nicht bereit sind“, so der Freiheitliche. Allerdings: „Wenn ich alleine statt zu dritt einen Nachtdienst machen muss, wird das nicht funktionieren …“

"In letzter Sekunde schreien alle"

„Es gibt Sachen, die versteh ich nicht! Wir kennen immer schon die Alterspyramide und wissen, wann Personalmangel auf uns zukommt“, kritisierte Georg Ecker die mangelnde Weitsicht der politisch Verantwortlichen. Es sei stets klar gewesen, wann die Babyboomer-Generation in Pension geht. „Und in letzter Sekunde schreien alle: Personalmangel!“ Der Grüne verwies auf Zugangsbeschränkungen an Unis: „Und dann wundern wir uns, dass hinten und vorne Leute fehlen.“ Außerdem blockiere die ÖVP-dominierte Ärztekammer die Primärversorgungszentren: „Interessenvertretungen haben manchmal zu viel Macht in diesem Land.“

Wichtigkeit von Schulsozialarbeit

Ein wichtiges Thema sei indes auch die Tatsache, dass bereits 18,2 Prozent der 10- bis 19-Jährigen psychische Probleme haben: „Wir sind weit weg davon, dass es dafür an jeder Schule einen Ansprechpartner gibt“, mahnte Ecker.

In jedem Bezirk brauche es eine Anlaufstelle für mentale Gesundheit“, forderte NEOS-Kandidat Müller. Wien habe im NEOS-geführten Ressort gerade die Zahl der Schulsozialarbeiter verdoppelt. An jeder Schule brauche es eine ordentliche Schulsozialarbeit.

Die Gesundheitsberufe müssten generell attraktiver für Quereinsteiger werden; für Personen mit Vorerfahrung sollte es kürzere Ausbildungswege geben. Das Land sei gefordert, Personal zu schaffen.“

Übrigens: Gab es im Jahr 2017 sechs unbesetzte Kassenarztpraxen in Niederösterreich, waren es 2022 satte 31.

Wahldiskussion, Teil II Klimazukunft-Debatte auf der Hollabrunner Stadtsaal-Bühne

Wahldiskussion, Teil I Kandidaten debattierten vor 750 Hollabrunner HTL-Schülern

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.