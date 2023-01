Hollabrunner HTL-Schüler zeigten "unglaubliches Interesse"

„Die Busnetze müssen sinnvoll und gut getaktet werden“, sagte SPÖ-Jugendkandidat Valentin Mähner und wünschte sich, dass nicht nur darüber geredet wird, was nicht geht. „Ich muss mein Leben ohne Auto meistern können“, sprach Grünen-Bezirksspitzenkandidat Georg Ecker das große Ziel aus, von dem man im Bezirk Hollabrunn noch meilenweit weg sei. Er sei 2018 als Landtagsabgeordneter als Verfechter des Bahnausbaus angetreten. „Damals hat’s geheißen, bei der Infrastruktur müssen wir nichts ändern. Es war ein harter Kampf, dass wir jetzt endlich eine Planung für den Ausbau der Nordwestbahn haben.“ Zudem sei besseres Wagenmaterial erforderlich und auch beim Personal-Nachwuchs sei einiges verschlafen worden.

FPÖ: "Das Autofahren muss leistbar bleiben"

„Es wird schlicht nicht möglich sein, alle kleinen Dörfer durchzutakten“, trat FPÖ-Bezirksspitzenkandidat Michael Sommer auf die Bremse. „Das Autofahren muss möglich sein, darf nicht bestraft werden und muss leistbar bleiben.“

„Die Öffis massiv vorantreiben und billiger machen“, will NEOS-Jugendkandidat Christoph Müller. „Das Klimaticket bringt mir nichts, wenn ich keinen Bus hab. Es geht, man muss es nur wollen – anstatt Milliarden in Richtung Putin zu schieben. Vielleicht mit kleineren Elektrobussen oder Sammeltaxis.“ Genauso sollte auf Nachtbusse gesetzt werden – „damit nicht immer der am wenigsten Besoffene fahren muss.“

ÖVP: "Sammeltaxi-Projekt ist Riesenchance"

„Ich freue mich, dass die FPÖ sieht, dass ein selektiver Ausbau sinnvoll sein kann“, sagte ÖVP-Bezirksspitzenkandidat Richard Hogl und verwies auf das Sammeltaxi-Projekt, das gerade in den Gemeinden Hollabrunn, Wullersdorf, Göllersdorf und Mailberg aus der Taufe gehoben wird. „Das ist eine Riesenchance, ohne eigenes Auto von A nach B zu kommen“, hofft er, dass das Angebot entsprechend angenommen wird. „Leider gibt es dieses Angebot nicht am Wochenende“, hakte Ecker noch einmal ein und nannte auch den „Festlexpress“, den man mangels Unterstützung des Landes selbst in die Hand genommen habe und der dafür sorgt, dass die Jugend im Bezirk sicher zu Partys und wieder nach Hause kommt.

Schüler diskutierten noch rege mit Politikern

Diskussionsleiter Clemens Bauer hätte noch mehr Themen in petto gehabt, doch die Zeit ging zur Neige und man wollte noch den Jugendlichen im Publikum die Gelegenheit geben, ihre Fragen zu stellen. „Die Schüler zeigten unglaubliches politisches Interesse, besonders knapp vor Schluss. Nach der Veranstaltung haben sich Gruppen gebildet und es wurde noch rege mit den Politikern diskutiert“, freute sich der Schulsprecher über die Dynamik und die „sehr gut formulierten Fragen“. Und: "Die Schule hat den Stundenplan extra nochmal verändert, damit wir mehr Zeit hatten als die angedachten 90 Minuten.“

Am Ende verdiente die Schulveranstaltung auf alle Fälle das Prädikat "nachahmenswert". Applaus gebührte auch den fünf Kandidaten, die sich gut vorbereiteten zeigten und - abgesehen von ein paar schnippischen Seitenhieben - bemüht waren, den Jugendlichen ihre politischen Ansichten sachlich zu vermitteln.

Wahldiskussion, Teil II Klimazukunft-Debatte auf der Hollabrunner Stadtsaal-Bühne

Wahldiskussion, Teil I Kandidaten debattierten vor 750 Hollabrunner HTL-Schülern

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.