Abkühlen, Freunde treffen und entspannen

Das Waldbad Hardegg wurde in den 1960er-Jahren an einem sonnigen und vor allem windstillen Plätzchen inmitten einer Waldlichtung am Rande der Fugnitz errichtet. Früher waren Temperaturen von 20 Grad schon mal Höchsttemperaturen. Hardeggs Vizebürgermeister Jürgen Kühlmayererinnert sich an die Zeit, als er noch als Kind hierher baden kam. Es gab ein Trampolin und einige Sprungtürme, das war's dann auch schon.

Im Jahre 1991 wurde die Badanlage komplett umgebaut. Das alte Betonbecken wurde durch ein Becken aus Edelstahl ersetzt. Eine 30 Meter lange Wasserrutsche wurde gekonnt an das Gelände angepasst. Eine Solaranlage wurde errichtet, damit das Beckenwasser erwärmt werden kann.

Kinder sind den ganzen Tag auf der Wasserrutsche unterwegs

„Ich darf nun seit mehr als 20 Jahren als Nachfolger von Anton Held das Bad betreuen“, berichtet Jürgen Kühlmayer. Die Gäste haben es liebgewonnen, vor allem die Kinder erfreuen sich den ganzen Tag an der Wasserrutsche. Den Erwachsenen steht ein 25-Meter-Becken zum Schwimmen zur Verfügung. Für die kleinsten Gäste steht ein eigenes Kinderbecken bereit zum Plantschen. Die übersichtliche Bauweise der Anlage ist für Familien mit Kindern sehr angenehm, da die Kleinen immer in Blickweite sind.

Seit einigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit, sich neben dem Baden sportlichen Aktivitäten zu widmen. So gibt es einen Tischtennistisch, einen Beachvolleyballplatz und ein Fußballtor. Für die Kleinsten steht ein Spielgerät mit Schaukel zur Verfügung.

Der kleine Hunger und Durst können in der Kantine gestillt werden, die seit einigen Jahren die Stadtgemeinde Hardegg mit Ferialpraktikanten betreibt. „Hier wird's am Abend oft gemütlich und kann es schon mal länger dauern – über die normalen Öffnungszeiten hinaus“, schmunzelt Kühlmayer, der weiß: Spritzer werden gern getrunken und auch so mancher Hugo hat den weiblichen Gästen geschmeckt.

„Alles in allem sind wir stolz auf unser kleines, aber feines Bad, das heuer noch bis 3. September geöffnet ist.“