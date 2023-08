„Projekt mit Weitblick“: Hollabrunns Wehren investierten in Falttanks

Die Feuerwehren werden immer öfter zu Flur- und Waldbränden alarmiert. Mit einer Zunahme solcher Ereignisse ist in Zukunft zu rechnen. Daher investierten die Feuerwehren des Hollabrunner Abschnitts mit der Beschaffung von zehn mobilen Falttanks weiter in ihre Ausrüstung. Diese konnten nun übernommen werden und stehen ab sofort für den Ernstfall zur Verfügung.

Die mobilen Falttanks haben ein Fassungsvermögen von jeweils 5.000 Liter und dienen im Einsatzfall als Löschwasserreservoir am Einsatzort. So können Flur- und Waldbrände effektiv bekämpft werden. Auch bei anderen Bränden, insbesondere in Gebieten mit schlechter Löschwasserversorgung, können sie ein wichtiges Hilfsmittel in der Brandbekämpfung sein.

Neun Feuerwehren investierten 20.000 Euro in Sicherheit

Das Abschnittsfeuerwehrkommando Hollabrunn organisierte die gemeinsame Anschaffung der faltbaren Tanks, von der Modellspezifikation bis zur Abwicklung der Bestellung. Dadurch konnte nicht nur der Aufwand für die einzelnen Feuerwehren reduziert, durch die größeren Stückzahlen konnten auch die Kosten gering gehalten werden. Das einheitliche Modell reduziert zudem den Schulungsaufwand innerhalb des Abschnittes.

„Die Beschaffung der Falttanks ist ein Projekt mit Weitblick. So sind die Feuerwehren auch in Zukunft für den Ernstfall gerüstet“, sagt Abschnittsfeuerwehrkommandant Markus Zahlbrecht.

Die Falttanks sind flächendeckend im Feuerwehrabschnitt Hollabrunn verteilt, sodass diese in wenigen Minuten an jeder Einsatzstelle verfügbar sind. Die Stationierungsfeuerwehren sind: FF Eitzersthal, FF Groß, FF Grund, FF Hollabrunn, FF Immendorf, FF Nappersdorf, FF Schöngrabern, FF Sitzendorf und FF Viendorf.

Die Freiwilligen Feuerwehren investierten in diesem feuerwehrübergreifenden Projekt insgesamt 20.000 Euro, um auch in Zukunft rund um die Uhr für unsere Sicherheit sorgen zu können.