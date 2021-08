Aufgrund eines anonymen Hinweises wurde dieser von der BH begutachtet, mit dem Ergebnis, dass es sich hier um eine sogenannte Waldverwüstung handle. „Es geht dabei um Smaragd-thujen aus dem Garten, die dort gelagert wurden. Auch einige Äste von Sturmschäden liegen dort“, erzählt Hladik im Gespräch mit der NÖN.

In dem Schreiben wird Hladik aufgefordert, die Ablagerungen zu entsorgen, sonst werde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. „Das Grundstück gehört gar nicht mehr mir“, klärt er auf. Er sei nach Breitenwaida gezogen, das Grundstück gehöre seit dem Vorjahr seinem Sohn. Darum ist er verwundert: „Die Behörde hat es offenbar geschafft, eine ZMR-Abfrage zu machen, um meine neue Adresse herauszufinden. Ins Grundbuch haben sie aber nicht geschaut.“

Telefonisch habe er die Behörde nicht erreicht, darum schickte er ein E-Mail nach, in dem er die Besitzverhältnisse erklärte und bat, von einer Strafanzeige abzusehen. „Darauf habe ich bis heute keine Antwort erhalten“, sagt er Montagabend. Eine Bestätigung, dass das E-Mail angekommen ist, habe er erhalten.

„Ich weiß gar nicht, ob das Verfahren gegen mich eingestellt worden ist“, sagt Hladik, der sich ärgert, dass der anonyme Vorwurf „ungeprüft übernommen wurde“. Die Frist, die ihm in den Schreiben gesetzt wurde, ist jedenfalls verstrichen. Für ihn ist klar: „Die BH hat versagt.“ Er selbst hat einen Auszug aus dem Grundbuch, aus dem hervorgeht, dass besagte Waldfläche seinem Sohn gehört. „Der Auszug ist vom Oktober 2020.“

Die NÖN fragte bei der Bezirkshauptmannschaft nach, was hier passiert ist: „Ein E-Mail ist bei der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn nicht eingelangt“, informiert die Stellvertreterin des Bezirkshauptmanns, Renate Giller-Schilk. „Allerdings fand am 14. Juli ein Telefonat mit dem Bezirksförster statt, in dem mit Herrn Hladik alles geklärt wurde“, sagt sie. „Das war mein Sohn, der richtige Eigentümer“, sagt Jochen Hladik.

Wie wird sonst mit anonymen Anzeigen umgegangen?

„Wie mit allen anderen Anzeigen.“ Wenn Ablagerungen angezeigt werden, erfolge zunächst eine Überprüfung der angeführten Grundstücksnummern in „i-map“. „Sollten Waldflächen betroffen sein, ist die Zuständigkeit des Fachgebietes Forst gegeben und es kommen die Bestimmungen des Forstgesetzes zur Anwendung“, erklärt Giller-Schilk weiter. Für Ablagerungen außerhalb des Waldes und außerhalb des Ortsbereiches regelt das NÖ Naturschutzgesetz. Nach Überprüfung der Grundstücksdaten werde ein Lokalaugenschein durch den Bezirksförster durchgeführt und in der Folge sollen entsprechende Maßnahmen angeordnet werden.

„Im konkreten Fall dürfte die Grundstücksdatenbank nicht auf dem aktuellen Stand gewesen sein. Möglicherweise ist die Eigentumsübertragung erst vor Kurzem erfolgt“, vermutet die Bezirkshauptmann-Stellvertreterin. Der Betroffene schüttelt den Kopf: „Das ist eine Ausrede; die BH sollte zugeben, dass hier ein Blödsinn passiert ist.“