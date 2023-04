Kuh-Styling: Hollabrunner Siege mit Schoko und Melna

In Zwettl angekommen, ging es ans Waschen und Stylen der Tiere, ehe am ersten Tag am Showprogramm bei der Präsentation „Vie(h)lfalt Rinderzucht“ teilgenommen wurde. Am zweiten Tag wurden die Tiere für eine weitere Show hübsch gemacht. Dann stellten zehn Jungzüchterinnen der LFS bei den Vorführbewerben ihr Können unter Beweis.

Stolz blickten sie schlussendlich auf das Erreichte zurück: So konnten zwei Gruppensiege und zwei Gruppenreservesiege erobert werden. Darüber hinaus holte Kristina Magritzer mit Kalbin „Schoko“ den Gesamtreservesieg Medium und Magdalena Holub freute sich mit Kalbin „Melna“ über den Gesamtreservesieg Senior. Der oberösterreichische Jungzüchter-Obmann Alexander Hörmandinger stellte beeindruckt fest: „Das ist Fleischrinderpräsentation auf höchstem Niveau.“

