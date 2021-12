Hollabrunn verlängert Vereinbarung mit Schönborn um 10 Jahre

Die Vereinbarung betreffend Mountainbikestrecken wurde unverändert übernommen. Die Wanderwegevereinbarung wurde adaptiert, da Grundeigentümer nicht mehr die Johann Philipp Stiftung in Liechtenstein, sondern Damian Schönborn ist.

In der neuen Vereinbarung wurde festgelegt, dass sowohl das Befahren mit Fahrzeugen ohne Abstimmung mit dem Grundeigentümer als auch die Veröffentlichung des Namens „Schönborn“ ohne dessen Zustimmung einen Kündigungsgrund darstellen. Die bisherige Verpflichtung zu jährlichen Kontrollfahrten wurde zu einer "Kann-Bestimmung" umgewandelt.

SPÖ-Kritik: Anregungen wurden ignoriert

SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant kritisiert, dass die Verlängerung ausgehandelt wurde, ohne auf Feedback und Anregungen von Benützern der Wege einzugehen. Mit etwas Nachdruck hätte man die eine oder andere Verbesserung in der Streckenführung durchsetzen können", meinte Dechant. Der eine oder andere Weg sei gar nicht mehr vorhanden.

"Es ist hier sicher zu keiner Verschlechterung gekommen", verteidigte ÖVP-Stadtrat Günter Schnötzinger die Vereinbarung. ÖVP-Vizebürgermeister Kornelius Schneider rief in Erinnerung, dass die SPÖ vor zehn Jahren den Vertrag scharf kritisiert und befürchtet hatte, die Bevölkerung werde aus dem Wald ausgesperrt: "Nicht davon ist in irgendeiner Art und Weise eingetroffen. Wir haben ein tolles Wegenetz für Radfahrer und Fußgänger." Zu Dechant: "Du hast noch nie eine so große Sache verhandelt ..."

Neuer Begleitweg zur Landesstraße wird gebaut

ÖVP-Stadtrat Josef Keck ergänze, dass es zu einem Einvernehmen mit Magersdorfer Waldbesitzern gekommen ist: Eine Pacht macht einen Begleitweg beim Grünen Kreuz möglich, sodass in diesem Bereich nicht mehr die Landesstraße befahren werden muss.

Die neue Vereinbarung mit der Forst- und Gutsverwaltung Schönborn wurde schließlich mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und Liste Scharinger beschlossen. Die vier SPÖ-Mandatare sowie FPÖ-Gemeinderat Michael Sommer enthielten sich ihrer Stimmen.