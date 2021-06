"Herr Fittner war und ist stets eine gesuchte Quelle für historisch Interessierte und leistet Hilfestellungen für diverse Publikationen. Sein Engagement ist bemerkenswert“, würdigte Bürgermeister Alfred Babinsky den Jubilar, der am 29. Juni 1941 das Licht der Welt erblickte.

Walter Johann Fittner besuchte das Bundesrealgymnasium in Wien XV und begann nach dem Präsenzdienst ein Geschichte-Studium an der Universität Wien. Ab 1965 übernahm er etliche administrative Funktionen in der Gemeinde Eggendorf im Thale, wo er etwa 1966 das Ortswappen schuf. Ab 1972 arbeitete er als Vertragsbediensteter für die Stadtgemeinde Hollabrunn.

Die Bearbeitung von Lohnsteuerkarten, Haushaltslisten, Förderungen der Landwirtschaft (Agrarstatistiken, Güterwegebau), Hausverwaltungen und Kindergartenangelegenheiten zählten dort ebenso zu seinen Aufgaben wie Tätigkeiten im Stadtarchiv, das Fittner schließlich übernahm. Der Historiker zeichnete zudem für Projektarbeiten für das Land NÖ, das Landesarchiv und die Landesbibliothek verantwortlich, verfasste eine Vielzahl an Publikationen, erstellte umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten und betrieb akribische Forschungstätigkeit.

Die Arbeit geht dem Historiker nie aus ...

Nach seinem Pensionsantritt im Jahr 2006 und der Übersiedlung in seine Heimatgemeinde Großharras war der Jubilar in Hollabrunn weiterhin eine Stütze beim Aufbau eines Zentralarchivs, bei der Aufarbeitung von geschichtlichen Zusammenhängen, bei der Aufklärung von Anfragen mit historischem Inhalt, bei der Sichtung und Begutachtung von historischen Dokumenten und er übernahm die wissenschaftliche Betreuung des Stadtarchivs.

Nach der Neuaufstellung des Hollabrunner Stadtarchivs im Gebäude des ehemaligen Kapuzinerklosters im Jahr 2007 widmete sich Fittner der Aufarbeitung wichtiger Teile der Sammlung - seit 2013 mit dem bedeutenden „Sonnberger Herrschaftsarchiv“.

Die von ihm erstellte Stadtchronik von Hollabrunn wird laufend überarbeitet und ergänzt.

Von 1966 bis 1971 und dann wieder seit 1989 bis heute redigiert er die Beilage des Amtsblattes der BH Hollabrunn, die „Beiträge zur Bezirkskunde Hollabrunn“ und publiziert hier laufend eigene Beiträge.

Fittner ist Mitglied bei einer Vielzahl von Vereinen, unter anderem bei der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler“ (seit 1956) und beim Verein für Landeskunde von Niederösterreich (seit 1957).

Die Stadtgemeinde würdigte ihn auch als treuen Begleiter und Berater der Politik und Verwaltung; "sei es für die Erarbeitung von Vorschlägen für Straßenbenennungen, sei es bei der Mitarbeit bei der Erstellung von Ortszeichen oder bei der Beurteilung von zeitgeschichtlich relevanten Sachverhalten". Für seinen fast 60 Jahre währenden unermüdlichen Einsatz und seine außerordentliche Verbundenheit zur Region gebühre ihm - auch überregional - Dank und Anerkennung.