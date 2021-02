"25 Jahre Österreich in der EU - Wachsen in Europa" - so lautete das Thema einer Wanderausstellung, die den langen Weg Österreichs zur Mitgliedschaft in die Europäische Union zeigt. Die Mitwirkung des Landes an der weiteren Entwicklung dieses Friedens- und Gemeinschaftsprojekts der europäischen Staaten wird in der Ausstellung ebenfalls in Erinnerung ruft. Seit 1. Jänner 1995 gehört Österreich der europäischen Staatengemeinschaft an.

Nun ist die Wanderausstellung im Hollabrunner Sport- und Seminarhotel (Dechant-Pfeifer-Straße 3) zu besichtigen. Das freut besonders die beiden Europa-Gemeinderäte der Bezirkshauptstadt, Marlis Schmidt und Peter Tauschitz.

Die Ausstellung kann bis 21. Februar täglich von 9 bis 18 Uhr selbstständig und kostenlos besucht werden. Sie besteht aus elf Schautafeln, die durch die Entwicklung der Europäischen Union führen und einen Einblick in die Rolle Österreichs in diesem Staatenbund geben.