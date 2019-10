Zehn Kilometer war die Strecke, die die Wanderer in Pernersdorf bewältigten.

Die Gemeinde Pernersdorf lud zum Wandertag am Nationalfeiertag ein. Die Zehn-Kilometer-Route führte am Tennisplatz vorbei in die noch mit dickem Morgennebel verhangene Landschaft hinein.

Nach den ersten fünf Kilometern gab es nicht nur Sonnenschein, sondern auch Leberkäse, Äpfel, Tee, Schnaps, Punsch und darüber hinaus ein Gewinnspiel. Mit 87 Jahren war Johann Lindemayer der älteste Teilnehmer – er geht täglich drei bis fünf Kilometer, um sich fit zu halten.