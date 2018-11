| NOEN

Der Ziersdorfer Leopold Haimberger ist stellvertretender Leiter des Instituts für Meteorologie und Geophysik an der Uni Wien und kennt sich aus, was das Wetter betrifft. Er ist sicher: So milde November wie heuer wird es öfter geben. Warum? „Schuld daran ist erstens der Klimawandel und sind zweitens die starken Tiefdruckgebiete über Spanien und Frankreich.“

Speziell in diesem Jahr blieben die Tiefdruckgebiete über Westeuropa hängen und kamen bis Ostösterreich nicht durch. Würden die Tiefdruckgebiete über Österreich liegen, wäre es wochenlang kalt.

Eine, die es zwar nicht studiert hat, das Wetter dennoch ganz genau im Blick hat, ist die Roseldorferin Traude Maurer. Sie misst seit über zwanzig Jahren die Niederschläge in der kleinen Weinbaugemeinde und notiert das Ergebnis. „Laut meinen handschriftlichen Aufzeichnungen sind die ergiebigen Regenfälle in den letzten fünf Jahren weiter zurückgegangen“, erzählt die ehemalige Landwirtin, die betont, dass „wir schon immer eine niederschlagsarme Region waren“.

Leopoldi-Termin ist nicht zu realisieren

Karl Mrvka aus Retz ist 93 Jahre und hat Freude beim Garteln. Für ihn gilt seit jeher der Spruch: „Vor dem 1. November gibt‘s immer Frost, damit die Gärtner eine Freude haben.“ An einen derart warmen November kann sich er nicht erinnern.

Föhnsturm, Sonne, 15 Grad und mehr: Das ist auch zu viel für die Hollabrunner Kunsteisbahn. Der traditionelle Eröffnungstermin zu Leopoldi war so – erstmals – nicht zu halten. „Damit befinden wir uns in guter Gesellschaft mit Tulln und Krems. Es geht sich beim besten Willen nicht aus“, sagt Freizeitbetriebe-Leiter Helmut Schneider. Acht bis neun Tage betrage die technische Vorlaufzeit, um das Eis Zentimeter für Zentimeter aufzubauen.

„Haben wir mal eine vier bis fünf Zentimeter dicke Schicht, kann ruhig ein warmer Tag kommen“, erklärt Schneider, der täglich den Wetterbericht studiert. Mit dem Wochenende 23./24. November sollte es klappen und die Kunsteisbahn ihren Betrieb (bis voraussichtlich Mitte März) starten. Schneider betrachtet es letztlich trocken: „Da geht es um Peanuts, wenn man schaut, was sich im alpinen Skisektor abspielt.“

Der Witterung angepasst sind auch die Öffnungszeiten der Sitzendorfer Kunsteisbahn. Gemeindearbeiter Gerhard Eser setzt aber auf die Kälteanlage. „Wir werden spätestens am 1. Dezember mit dem Betrieb beginnen.“

Feucht und nebelig: perfekt für Ackerbau

„Für den Eislaufplatz ist das Wetter nix, für uns in der Landwirtschaft ist es genau richtig“, spricht Bauernkammerobmann Fritz Schechtner an, dass es in jeder Situation ein Für und ein Wider gebe. Was der Niederfladnitzer beobachtet: Der Herbst dauert immer länger. „Es schneit bei uns nicht mehr zu Weihnachten, sondern oft erst im Februar.“

Die Landwirte sind froh über Nebel und Regen. Somit hält die Feuchtigkeit an, was dazu führt, dass die Herbstsaat gut aufgeht. „Wäre das nicht so, hätten wir im Frühjahr Probleme. Das feuchte Wetter kommt uns im Ackerbau entgegen.“ Die milden Temperaturen in der Nacht und am Morgen „sind ideal für die Keimung des Weizens“.

Das feuchte Wetter beeinträchtige die Rübenernte, die im Bezirk noch im Gange ist, nicht, wie Schechtner erzählt. Denn, was bei Rodungen von Weingärten auffällt: Nur die oberen zehn bis 15 Zentimeter des Bodens sind feucht, darunter ist es trocken. Wichtig sei nun eben eine gewisse Winterfeuchte, die der Boden für das Frühjahr speichert.