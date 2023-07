Sommerkultur im Bezirk Hollabrunn: Einmal quer durch die Schöpfung

Mit dem Festival Retz startet das Sommerkulturangebot im Bezirk auf höchstem Niveau. Kern des Festivals sind die Aufführungen in der Stadtpfarrkirche St. Stephan, die sich sakraler Musik verschrieben haben. Mit „Elias“, einem Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy, zeigt man heuer einen Publikums-Hit des vergangenen Jahres als Wiederaufnahme. Das große Motto der insgesamt 21 Veranstaltungen aus Konzerten, Lesungen und grenzüberschreitenden Projekten mit dem Festival in Znaim lautet „Von der Schönheit der Schöpfung“.

Erstmals verändert sich das Eröffnungsprozedere des Festivals, das durch einen eigenen Termin aufgewertet wurde. Philosophin Lisza Hirn stellt in ihrer Eröffnungsrede mit „Menschliches - Allzumenschliches“ die Ur-Frage der Philosophie: Was ist der Mensch? Auch der musikalische Teil des Blasensembles Federspiel kommt nicht ohne Message zur Eröffnung. Sie spielen aus ihrem Album „Albedo“. Der Begriff bezeichnet das Maß für das Rückstrahlvermögen von nicht selbst leuchtenden Oberflächen.

Die Burgruine Kaja ist der spektakuläre Schauplatz von drei Musikfesten im Rahmen des Viertelfestivals. Foto: Aconcagua

Neben dem Festival Retz gibt es in nächster Nähe noch ein weiteres: das Viertelfestival. Bei den Musikfesten auf der Burgruine Kaja bespielt Daniel Muck, künstlerischer Leiter, samt Musikerkollegen Innenhöfe, Räume und die Umgebung der Burg am 15. und 30. Juli, sowie am 6. August. Es treten verschiedenste Formationen auf, die es Besuchern ermöglichen, die Feste Kaja musikalisch zu entdecken.

„Gmoatournee“: Wenn die Musik zum Publikum kommt

Ein ziemlich reichhaltiges Sommerprogramm bietet der Musikverein Manhartsberg mit seiner „Gmoatournee“, die am 14. Juli in Bösendürnbach startet. Der 21. Juli in Ebersbrunn, der 11. August in Zemling und der 1. September in Olbersdorf sind weitere Stationen der Tournee. Überall werden kleine Konzerte gespielt. Entwickelt hat sich diese Veranstaltung aus der Open-Air-Probentätigkeit während der Corona-Pandemie. So kommen die Musizierenden auch jetzt noch zu ihren Fans.

Auch die Stadtmusik Maissau hat ihre Konzertreihe beibehalten und geht heuer wieder auf Sommertour. Start war bereits am 1. Juli in Maissau am Berg. Jetzt folgen Wilhelmsdorf am 14. Juli, Oberdürnbach am 28. Juli und - zum Abschluss - erneut Maissau am 18. August. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Eine Festmesse mit Frühschoppen der Stadtmusik Maissau beim Musikfest in Unterdürnbach bildet am 27. August den sommerlichen Abschluss.

„Hitzige Momente“ im Spuk-Brandlhof

Im Brandlhof in Radlbrunn geht heuer „Das Gespenst von Canterville“ in Gestalt von Christoph Stich um. Die Bühne Weinviertel lädt zu diesem Klassiker nach der Erzählung von Oscar Wilde im passenden Ambiente des „Spukschlosses“. Besonders freut es die Macher des Stücks, bei dem Josef Newerkla Regie führte, dass diesmal so viel Theaternachwuchs mitspielt. Gleich vier Jugendliche sind auf der Besetzungsliste zu finden. Sie spielen die Kinder einer amerikanischen Familie, gegen die der Geist nur schwer „anspuken“ kann.

Bis 16. Juli darf man im Brandlhof Gespenster sehen, dann übernimmt die Literatur mit Lesungen in Kooperation mit der ARTSchmidatal und der Volkskultur Niederösterreich an den Donnerstagen 20. Juli und 17. August, jeweils um 19 Uhr. Im Juli gibt Manfred Pawlik mit „Kindstausch“ - aus seinem Buch „Großvater erzählt“ - Einblicke in die Familiengeschichte. Im August ist Manfred Palmberger unter dem Motto „Hitzige Momente“ zu Gast. Er liest aus seinem neuen Roman „Heim“ und Gedichte aus „Momente“.

Erde, Luft, Feuer und Wasser

Gleich im Bündnis mit den Elementen präsentiert man sich am Heldenberg. „Der Englische Garten vereint am 5. August von 14 bis 18 Uhr und am 6. August von 10 bis 18 Uhr nicht nur die Elemente Erde, Luft, Feuer und Wasser, sondern bietet auch die Möglichkeit, Kunst aus der Region zu entdecken und hervorragende Weine aus der Umgebung zu verkosten“, so die verheißungsvolle Einladung der Veranstalter. Gezeigt werden - neben regionalen Schmankerln, die zum Verkosten einladen - Bilder, Glasskulpturen, Schmuck, Keramik-, Ton-, Woll-, Papier- und Holzarbeiten.

Neues Konzept für Kultursommer und „Ashtival“

Nach heftiger Kritik der letzten Jahre hat man sich beim früheren Hollabrunner Kultursommer ein Herz gefasst und so ziemlich alles umgekrempelt. Neu zum Beispiel ist der Zeitpunkt, der von Ende August auf den Anfang - von 3. bis 6. August - verlegt wurde. Neu ist auch das Konzept „Festival der Kulturen“, dem zugrunde liegt, dass jedes Jahr ein anderes Land quasi Pate für das Programm steht.

Im ersten Jahr ist „Viva Italia“ das Motto und die Mischung des Programms unterscheidet sich auch grundlegend von der wahllosen Einladungspolitik der letzten Jahre. Mit der „Serenata Italiana“ geht's am 3. August los. Das Ensemble Zeitenklang entführt ins italienische Barock des 16. und 17. Jahrhunderts und damit zu Komponisten wie Monteverdi und Vivaldi. Aber auch weniger bekannte Juwelen des musikalischen Schatzes dieser Epoche werden zu hören sein.

Mit „Musica d‘Italia made in Austria“ und einem Ritt durch die italienische Schlagerwelt - von Zucchero über Eros Ramazotti und Toto Cutugno bis Adriano Celentano - geht's weiter. Thomas Weinhappel liefert mit Freunden auch seinen Beitrag zur gewünschten Italianità. Und da ist noch Rudi Roubinek, der nicht nur die Abende der Musikkollegen moderieren wird, sondern auch selbst „Pinocchio neu geschnitzt“ beitragen wird. „Buona fortuna a tutti."

Wer Lust auf einen Kurs in „Asozialdarwinismus“ hat, ist beim „Ashtival“ im Alten Schlachthof am 19. August bestens aufgehoben. Foto: Cryptorebel

Ein Kontrastprogramm bietet am 19. August das „Ashtival“ im Alten Schlachthof. Mit „Chefdenker“ hält der „Asozialdarwinismus“ Einzug auf dem Festgelände. Als Hauptact ist die Band in der Punk-Szene seit über 20 Jahren eine Marke. Das Geheimnis ihres Erfolgs erklärt Sänger Guido vom Flockenberg so: „Während viele Künstler ihren eigenen Weg gehen, gehen Chefdenker einfach gar keinen Weg.“ Einem ähnlichen Prinzip folgen beim „Ashtival“ die Bands March, Vulvarine, 3deutige Aussage und Irokäse.

Don Quichotte im Weißen Rössl

Wer sich Ende der Ferien schon mal ein wenig auf die kommende Theatersaison vorbereiten will, kann das in Guntersdorf im Theater Westliches Weinviertel am 20. und 26. August tun. Am 20. August um 18.30 Uhr sind die dell´Antonios - Christine und Camillo - mit ihrer Duoversion eines Klassikers zu erleben - „Das Weiße Rössl“. „Rasante Kostümwechsel, spritzige Dialoge und hohe Gesangskunst an einem garantiert vergnüglichen Musiktheaterabend“, verspricht das Sängerehepaar. „Don Quijote – oh mein Gott“ lautet am 26. August das Motto von „frau franzi“, die ihre Geschichte gleich ganz allein bestreitet. Und dann sind die Ferien ganz und der Sommer fast vorbei. Der Kulturherbst kann also kommen.