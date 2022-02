Was in der Region von 2023 bis 2027 passieren soll

Am 5. Mai wird das Entwicklungskonzept für das westliche Weinviertel im Landwirtschaftsministerium eingereicht, das die Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg für die Förderperiode 2023-2027 erstellt. Zahlreiche Akteure der Region haben sich in den vergangenen Monaten in der Bevölkerungsumfrage, persönlichen Interviews sowie Strategieworkshops eingebracht.

„Die Bedarfserhebung in der Region wurde sehr umfangreich gestaltet“, fasst Renate Mihle, Geschäftsführerin der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg, zusammen. Themenschwerpunkte und Regionsziele sind auf www.leader.co.at/strategieprozess nachzulesen. Die wesentlichsten Herausforderungen für die kommenden Jahre wurden kürzlich im Rahmen eines virtuellen Abschlussworkshops präsentiert.

"Alle sozialen Schichten zu berücksichtigen"

Foto: zVg

Diese reichen von verstärkter Nutzung der Digitalisierung in allen Lebensbereichen über die Verringerung des Ressourcen-Verbrauches bis hin zum Klimawandel und Naturschutz. „Dabei gilt es, alle soziale Schichten zu berücksichtigen“, betont Mihle. So sollen verstärkt Sharing-Angebote geschaffen und kostengünstige Möglichkeiten für eine CO2-freie Mobilität bzw. letzte Meile geplant werden.

„Im touristischen Bereich soll vor allem die sanfte, saubere und entschleunigte Region in den Vordergrund rücken, welches den Gästen Erholung und einen sanften Aktivurlaub ermöglicht“, berichtet Mihle. Gerade die Kellergassen sollen als herausragendes Alleinstellungsmerkmal viel bewusster genutzt, zu einer Marke weiterentwickelt und als UNESCO-Weltkulturerbe eingereicht werden.

Bildungsaktivitäten werden weiter forciert

Nach wie vor sei die Erwachsenenbildung in der Region großgeschrieben. „In den Strategie-Workshops kamen viele Themen, wo auch die Erwachsenenbildung in der Region ansetzen kann und Veranstaltungen durchführen sollte“, sieht Erwin Mayer vom Katholischen Bildungswerk gute Synergien und Anknüpfungspunkte. Alle Bildungsaktivitäten in den Gemeinden werden durch die „Wissbegierige Bildungsregion“ unterstützt, Bildungsangebote regional vermarktet, Interessierte geschult und topaktuelle Vorträge angeboten.

