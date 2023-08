„Ein Vorzeigeprojekt“ zur Autoreinigung in Ziersdorf eröffnet

Eigentlich wollte Martin Erber seinen neuen Waschpark im Ziersdorfer Wirtschaftspark mit einer kleinen Feier eröffnen, aber: „Das Wetter ist zu ungemütlich, ich verschiebe die offizielle Eröffnung.“ Am vergangenen Samstag, 5. August, ging die Anlage in Betrieb. Bürgermeister Hermann Fischer war mit dem Gemeindeauto der erste Kunde: „Ich freue mich, so einen Vorzeigebetrieb in der Gemeinde zu haben.“

Denn dieser Waschpark hat eine vollautomatische Wasseraufbereitungsanlage. „Obwohl der Betrieb erst seit wenigen Tagen offen ist, kamen schon Interessierte, um sich die Bauweise anzuschauen. Es ist ein Vorzeigeprojekt“, berichtet Erber.

Es gibt eine hochmoderne Portalwaschanlage mit Schaumvorhang, Hochdruckrad- und Doppelheckwäsche sowie drei Lanzenwaschplätze und vier Hochleistungsstaubsauger mit Druckluftanschluss in Selbstbedienung. „95 Prozent des Wassers kommen in die biologische Aufbereitungsanlage“, erklärte Erber im beeindruckenden Technikraum. Eine Photovoltaikanlage liefert Sonnenstrom. Während der Wagen gereinigt wird, kann man wind- und wettergeschützt im Nebenraum warten.

Neben dem bereits bestehenden Kaffeeautomaten soll noch ein Getränkeautomat dazukommen. Natürlich gibt es auch eine Toilette. Das Areal ist mit einer Videoüberwachung ausgestattet und zum Teil alarmgesichert. „Mit diesem Waschpark kommt mehr Bewegung in den Wirtschaftspark. Dass Interesse an so einem außergewöhnlichen, vollbiologischen Vorzeigeprojekt ist toll“, meint der Bürgermeister. Erber ergänzt: „In dieser Kombination ist die Anlage einzigartig und derzeit das Modernste am Markt.“