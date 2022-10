Manche der Bürger waren großartig vorbereitet, brachten gleich markierte Stadtpläne oder geologische Karten mit. Einige mögliche Standorte von Brunnen und Quellen konnten bereits übereinstimmend ermittelt werden.

In einem nächsten Schritt lädt die Stadtgemeinde Hollabrunn zu einem Folgetermin, an dem eine Begehung der möglichen Standorte erfolgen wird. Diese findet am 28. November um 15 Uhr statt. Treffpunkt: Rathaus.

