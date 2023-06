Kellereinsturz verursachte Loch in der Fahrbahn

„Hoit, do is a Spoit - passt's auf, doss kana einefoit“ – diese Zeile von Wolfgang Ambros wird wahrscheinlich vielen Spaziergängern in den Sinn kommen, wenn sie an der B45 Watzelsdorf-Pernersdorf entlanggehen. Mitten auf der Straße befindet sich dort nämlich ein circa ein Meter breites und 1,20 bis 1,30 Meter tiefes Loch.

„Für mich ist es das erste Mal, dass so etwas in der Gemeinde Zellerndorf passiert ist“, sagt Bürgermeister Markus Baier auf NÖN-Nachfrage. Er vermutet, dass es sich dabei um eine klassische Setzung handle, bei der ein Hohlraum entstanden ist. „Es könnte sich um eine uralte Kellerröhre handeln, die der Eigentümer zugemauert hat.“ Genaueres muss die Straßenmeisterei noch untersuchen, wie etwa, ob der Untergrund noch weiter nachgibt. Ebenso müsse die Eigentumsfrage geklärt werden, da der Eigentümer für den Schaden haften muss.

Die Straßenbauarbeiten werden spätestens nächste Woche beginnen. Wann der Fahrstreifen wieder befahrbar sein wird, kann der Bürgermeister derzeit noch nicht sagen.