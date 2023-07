Riesenloch in Fahrbahn „geflickt“: B 45 ab Samstag wieder befahrbar

„Wenn alles nach Plan auf der Baustelle verläuft, dann kann die Straße ab Samstag für den Verkehr freigegeben werden“, sagt der stellvertretende Retzer Straßenmeister Jürgen Genner über das Loch auf der Bundesstraße 45. Seine Mitarbeiter führen die Reparaturarbeiten durch.

Wie berichtet, ist die Straße in Richtung Pernersdorf seit 20. Juni gesperrt, nachdem ein Keller eingestürzt war. Ein Besitzer konnte nicht mehr eruiert werden.

Die NÖN war vor Ort auf der Baustelle, als das Loch in der Fahrbahn mit einem selbstverdichtenden Material befüllt wurde. „Wenn die Asphaltierungsarbeiten am Freitag zeitgerecht abgeschlossen sind, kann die Straße am nächsten Tag wieder befahren werden“, ist Genner zuversichtlich, dass die Umleitung mit 8. Juli ein Ende hat.