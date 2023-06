SPÖ Retz: Hasenöhrl geht – Globisch kommt

Der langjährige SPÖ-Gemeinderat Thomas Hasenöhrl schied aus dem Retzer Gemeinderat aus. Seinen Platz übernimmt der Vorsitzende der SPÖ Retz, Bernhard Globisch. Er wurde am 16. Juni als Gemeinderat von Bürgermeister Stefan Lang (ÖVP) in den Räumlichkeiten der Stadtgemeinde Retz angelobt. „Das aus terminlichen Gründen kurze Gespräch nach der Angelobung versprach eine gute Zusammenarbeit“, schildert Globisch.

„Thomas Hasenöhrl hat meine Stellvertreterin und mich Anfang Juni darüber informiert, dass er von allen Ämtern und Positionen zurücktritt“, berichtet der frisch angelobte Mandatar, dass er Hasenöhrls Entscheidung akzeptiere und respektiere. „Für mich und die Organisation ist es bedauerlich, einen engagierten Genossen, wie Thomas einer ist, zu verlieren. Es ist toll, dass er weiterhin als Zivilschutzbeauftragter aktiv bleibt“, sagt Globisch. Hasenöhrl habe die Gemeinde während der Corona-Pandemie und beim Thema Blackout hervorragend unterstützt.

„Ich freue mich sehr, in den Gemeinderat zurückzukehren“, verkündet Globisch. Als Vorsitzender der SPÖ habe er wenig Möglichkeiten, aktiv in die Gemeindearbeit einzugreifen. „Ich persönlich habe mir meine Rückkehr in den Gemeinderat anders vorgestellt, aber es kommt eben meistens anders, als man denkt“, bedauert er Hasenöhrls Ausscheiden. Jetzt ist Globisch sehr gespannt auf die neuen und alten Kollegen im Gemeinderat, „die ich bei meiner ersten Sitzung am 5. Juli treffen werde“.