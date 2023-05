Steinbach neuer Obmann der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg

„Leader wirkt in der Region und unterstützt die Weiterentwicklung. Es ist aber keine Förderung von der Stange, es wird schon eine engagierte Umsetzungsbereitschaft verlangt“, sagte der scheidende Obmann der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg, Hans Gartner, bei seiner Abschiedsversammlung.

Der amtierende Präsident des österreichischen Fußballbundes (ÖFB) übernahm 2001 die Obmannschaft der Leader-Region. Nun war es an der Zeit, einen Nachfolger zu bestimmen. In seine Fußstapfen tritt Peter Steinbach, Obmann der Kleinregion Schmidatal.

Der Leader-Vorstand bedankte sich bei seinem Obmann (v.l.): Fritz Schechtner, Eva-Maria Himmelbauer, Stefan Schröter, Christian Hartmann, Barbara Sturmlechner, Neo-Obmann Peter Steinbach, Richard Hogl, Alt-Obmann Hans Gartner, Renate Mihle, Alfred Babinsky, Hana Zvarikova, Johannes Niedermayer, Reinhard Indraczek und Georg Jungmayer. Foto: Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg

Renate Mihle, Geschäftsführerin der Leader-Region, gab bei der Versammlung nicht nur einen Rückblick auf das vergangenen Jahr, sondern auf die gesamte auslaufende Förderperiode. Bis Ende Dezember 2022 wurden 130 Projekte mit Investitionen von rund 6,9 Millionen Euro im Rahmen des Leader-Programms umgesetzt. „Davon konnte ein Fördervolumen von 4,2 Millionen Euro (etwa 60 Prozent) an Fördermitteln von EU, Bund und Land NÖ zurück in die Region geholt werden“, berichtete Mihle.

Vielfältige Akzente in der Region gesetzt

Die Vielfalt der Leader-Projekte sei sehr breit. In der Region konnten viele Akzente gesetzt werden: vom Regionsbewusstsein über Radlerrasten, Kellerwohlfühlplätze, Naturräume, wie zum Beispiel der Naturschätzeweg, Bildungsräume, Motorik- und Calisthenicsparks, Festl-Express oder die Plattform www.kostbares-weinviertel.at samt der Genusstour am 6. August, Weinviertel in Wien, Genussregale, Selbstbedienungsläden oder Automaten und vieles mehr.

Mit 1. Juli starten insgesamt 83 Leader-Regionen in Österreich, 19 davon in Niederösterreich, in die nächste EU-Förderperiode. In Zukunft setzt die Region verstärkt auf Klima- und Naturschutz, Stichwort „Green Deal“, einer stärkeren Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, auf die Bekämpfung des Leerstandes, die Digitalisierung sowie auf die Stärkung des sozialen Miteinanders.

