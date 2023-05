Wegen Auflagen Aus für das Blumengeschäft Bradac in Hollabrunn

BK Belinda Krottendorfer

Beim großen Abverkauf (hinten, v.l.): Robert Köllner, Rosemarie Bauer, Helmut Schneider und (vorne, v.l.) Günther und Elisabeth Bradac. Foto: Belinda Krottendorfer

D as Blumengeschäft Bradac in Hollabrunn schloss am Sonntag, 28. Mai, für immer seine Türen. Grund dafür sind Auflagen des Arbeitsinspektorates, die nicht erfüllbar sind.