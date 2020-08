Die Sicherheit und Gesundheit der Sportler, darunter immer erfreulich viele Kinder, haben absolute Priorität, betont Schneider, "deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“.

Im Vorjahr wurde der Hollabrunner Bewerb auf einer Online-Plattform zum beliebtesten Laufevent Österreichs gewählt. „Wir konnten uns in der heimischen Laufszene innerhalb kürzester Zeit überaus erfolgreich positionieren“, ist Eva Tröthann stolz, die mit ihrem Team des Lauftreff Hollabrunn die tragende Säule der Veranstaltung ist. Die Entscheidung, die Veranstaltung abzusagen, sei nun jedoch unumgänglich gewesen: „Eine drastische Reduzierung der Teilnehmerzahl oder andere harte Restriktionen würden das positive Image unserer Veranstaltung stark negativ beeinflussen."

Der nächste 4KellergassenLauf in Hollabrunn soll am 3. Oktober 2021 in Szene gehen; unter besseren Rahmenbedingungen, hoffen die Veranstalter.