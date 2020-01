Genau 20 Tage vor den Gemeinderatswahlen war der alljährliche Neujahrsempfang der Bezirks-ÖVP am Montag erwartungsgemäß gleichzeitig ein Wahlkampfauftakt. Zunächst stand jedoch ein Abschied an: Für den Hausherrn, Bürgermeister Karl Weber, war die Veranstaltung in der Grenzlandhalle Hadres die letzte seiner Amtszeit. Der Langzeitbürgermeister dankte „allen, die mich in den 30 Jahren auf diesem Weg begleitet haben“.

Nach den musikalischen Einlagen der Dorfmusik Hadres unter Obmann Gabriel Hoffmann sowie des Chors „Da Gmischte Gsang“ unter der Leitung von Marie Anna Wolf zeigte sich ÖVP-Bezirksobmann Richard Hogl kämpferisch und stimmte seine Bürgermeisterkollegen auf den laufenden Wahlkampf ein. „Nur, wo ÖVP drauf steht, ist auch ÖVP drinnen“, machte er deutlich, dass ÖVP-nahe Listen „es nicht gut mit uns und unseren Bürgermeistern meinen“. Abtrünnige könnten „gerne wieder zurückkommen in den gemeinsamen Haushalt, wie der verlorene Sohn. Aber solange man draußen ist, ist man gegen uns“.

„Wer gegen Straßenbau ist, meint es nicht gut“

Wichtige Projekte wie der Ausbau des Landesklinikums Hollabrunn und die Weinviertler Schnellstraße S 3 seien erfolgreich auf den Weg gebracht worden. „Wer gegen den Straßenbau ist, befriedigt vielleicht sein Ego, aber meint es mit dem Bezirk nicht gut“, so Hogls Seitenhieb auf die Gegner der geplanten Europaspange (Waldviertelautobahn).

Gleichzeitig sei auch der Ausbau der Bahnstrecken für die Pendler wichtig. Hier sieht Hogl zunächst den Bund gefordert und damit jetzt die Grünen, die in der neuen Regierung das Verkehrsministerium innehaben.

Nach dem 26. Jänner dürfe man außerdem die drei Kammerwahlen nicht vergessen, die noch im Frühjahr warten. Hier gelte es ebenso, große Mehrheiten zu verteidigen.

24 sehr unterschiedliche Wahlkämpfe stehen an

Als „Wahlkampfmanager von 24 Gemeinden“, wie Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer sodann Bezirksgeschäftsführer Hans Gschwindl vorstellte, gab dieser einen Überblick über die Spitzenkandidaten aller Gemeinden.

„Wir haben 24 verschiedene Ausgangssituationen und müssen 24 verschiedene Wahlkämpfe führen.“ Die Teams seien mit Kandidaten von 18 bis 93 Jahren sehr breit aufgestellt. Den Frauenanteil unter den Kandidaten habe man von 19 auf 22 Prozent immerhin ein wenig erhöhen können.

„Wir gleichen das aus“, war sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sicher, gemeinsam mit Himmelbauer die fehlende Frauenpower unter den Spitzenkandidaten wettzumachen.

„Für viele mögen die Gemeindewahlen die kleinsten sein, doch es geht um unser unmittelbares Umfeld, um die konkreten Anliegen“, meinte Mikl-Leitner. Die Volkspartei sei als einzige in allen Gemeinden Niederösterreichs verankert und könne daher als einzige Antworten auf die Herausforderungen geben.

„Bitte gebt in den nächsten 20 Tagen alles, dann ist alles möglich“, schwor auch Mikl-Leitner alle Kandidaten und Funktionäre auf die kommende Gemeinderatswahl ein.