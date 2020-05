Der Autofahrer (44) aus dem Bezirk Hollabrunn wollte den Radfahrer nach Angaben der Polizei überholen, als dieser plötzlich in Richtung Straßenmitte gefahren sei. Der Pkw-Lenker leitete eine Notbremsung ein und wich nach links aus. Dennoch erfasste er den Radler mit der vorderen Fahrzeugseite, woraufhin dieser zu Sturz kam. Der Mann schlug am Asphalt auf und erlitt eine blutende Wunde am Kopf.

Der 44-Jährige leistete sofort Erste Hilfe und sicherte die Unfallstelle ab. Eine nachkommende Lenkerin (66) kam ihm zu Hilfe und verständigte die Rettung. Der Radfahrer war ansprechbar und gab an, dass Sprühnebel vom angrenzenden Weingarten auf die Fahrbahn geweht worden war, weshalb er nach links gelenkt hatte. Den hinter ihm kommenden Pkw hatte er offenbar nicht bemerkt. Die Zeugen gaben indes an, keinen Sprühnebel wahrgenommen zu haben.

Befragt wurde auch der Landwirt, der im Weingarten das Spritzgut ausgebracht hatte. Er konnte sich nicht vorstellen, dass dieses auf die Straße geweht wurde, da es einige Stockzeilen von der Fahrbahn entfernt war.

Der verletzte Radfahrer wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Guntersdorf regelte den Verkehr.