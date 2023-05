Hollabrunner Fuzo: Aus für die Bio-Greißlerei

Seit Frühling 2022 spüre Unternehmerin Jasmin Schichta die Teuerung bei den Produkt- und Energiepreisen. „Für viele waren die Produkte nur noch schwer leistbar“, zeigt sie Verständnis, dass immer weniger Stammkunden kamen. Dabei hatte die Greißlerei sogar die Corona-Zeit gut überstanden, da das Geschäft mit Lebensmitteln geöffnet haben durfte.

Schweren Herzens teilte Schichta ihren Kunden nun via Facebook mit, dass sie mit 30. Juni ihre Bio-Greißlerei schließen wird. Die Miete werde ab Juni teurer und aufgrund der Teuerungen sehe sie keine andere Möglichkeit. „Wir danken für eure Treue und die gemeinsame Zeit!“, verabschiedet sie sich bei allen lieb gewonnenen Kunden. Ihr Herzensprojekt gefiel ihr besonders, weil die Atmosphäre nicht so kühl wie in einem Supermarkt war. „Danke für die nette Beratung und die schönen Gespräche!“ schrieb eine Facebook-Nutzerin und wünschte Schichta alles Gute für die Zukunft.

Einen anderen Standort zu suchen, kam für die Unternehmerin nicht infrage: „Ich war gerne im Stadtkern und würde es wieder so machen.“ Nach der Schließung wird sie wieder in ein Angestelltenverhältnis wechseln; genaueres möchte sie noch nicht verraten. Mitarbeiter gibt es in der Bio-Greißlerei keine.

