Heuer ist alles anders. So auch das Weihnachtsfest. Die Feiern im großen Familienkreis müssen ausfallen. Die NÖN fragte bei den Promis im Bezirk Hollabrunn nach, wie sie heuer den Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage verbringen.

Der Hollabrunner Musiker Werner Auer verbringt Weihnachten ähnlich ruhig, wie auch in den vergangenen Jahren: „Wir feiern am 24. immer nur im kleinsten Familienkreis. Daher treffen uns die diesjährigen Einschränkungen zumindest am Heiligen Abend nicht wirklich.“ Sohnemann David wird die Familie heuer bekochen. „Ich habe mich für die Herstellung der Nachspeise gemeldet“, schmunzelt der Intendant der Felsenbühne Staatz (Bezirk Mistelbach).

Wenn das Wetter passt, soll es heuer einen langen Weihnachtsspaziergang geben, danach wird gekocht, viel geplaudert und Weihnachtsmusik quer durch die Stilrichtungen gehört. Hier kann Auer auf eine große Sammlung an Weihnachts-CDs zurückgreifen. Das ist deswegen entspannt möglich, weil „für mich heuer der Besuch bei ,Licht ins Dunkel‘ im ORF Landesstudio NÖ wegfällt.“ Heuer dürfen coronabedingt nämlich keine Livekünstler ins Studio eingeladen werden.

Die Göllersdorfer Golferin Emma Spitz wird die Weihnachtsfeiertage heuer nicht zu Hause mit ihrer Familie verbringen. Sie ist nämlich noch bis Mittwoch beim Arnold Palmer Cup in Orlando im Einsatz. Darum wird sie auch zu Weihnachten in Amerika sein. In Los Angeles, wo sie studiert, feiert sie entweder mit ihrem Coach oder einer Teamkollegin. „Die kommt aus Indien und feiert deswegen nicht wie wir Weihnachten. Es wird auf jeden Fall anders als sonst, aber sicher spannend“, freut sich die 20-Jährige aber schon auf die neue Erfahrung.

Der Wullersdorfer Fußballer Markus Suttner wird heuer nur im kleinen Kreis feiern, ein Besuch bei den Eltern in seiner Heimatgemeinde wird sich dennoch ausgehen. „Wir werden eine nicht ganz so große Runde wie sonst sein“, erzählt der 33-Jährige. Eine bestimmte Tradition in Sachen Weihnachtsessen gibt es im Hause Suttner nicht, allerdings könnte sich das in Zukunft ändern: „Das wird dann auch davon abhängen, was mein kleiner Sohn mag“, erzählt der Fußballprofi lachend.

Und wie verbringt der Chef des Nationalparks Thayatal die Weihnachtsfeiertage? Er will einen kostenlosen Covid-19-Test machen, bevor er den Heiligen Abend mit Bescherung im Kreise seiner Familie feiert. Als besonderes Essen gibt’s heuer erstmals einen Karpfen aus den Klosterteichen des Stifts Geras.

„Die große Familienfeier am Christtag haben wir abgesagt, stattdessen werden nur wir Brüder mit meinem Vater zusammenkommen“, sagt Übl. So sei etwas mehr Abstand möglich. „Am Stefanitag werden wir sicherlich eine ausgedehnte Wanderung unternehmen“, berichtet Übl.

Renate Maschalek ist Chefin einiger McDonald’s-Restaurants, auch vom Hollabrunner. „Leider muss heuer Weihnachten auf zwei Mal gefeiert werden – auch das nur in der engsten Family.“ Kinder und Enkelkinder mit Partnern seien schon 15 Personen aus vier Haushalten.

Besinnlich wird’s heuer im Roseldorfer Hause Zöchmann: „Am 24. sind wir zu Hause, wir werden mit unseren Instrumenten spielen und es gibt Waldviertler Karpfen“, erzählt Reinhard Zöchmann, der kurz vor Weihnachten zum NÖ Weinbaupräsidenten gewählt wurde.

Den Truthahn gibt’s am Christtag bei Zöchmanns Eltern. Traditionell waren „am 26. alle beinand’“, spricht Zöchmann von der großen Familie seiner Frau Kathrin. Da trafen sich um die 20 Personen. „Das wird’s heuer nicht spielen.“ Das sei bereits klar gewesen, bevor der neuerliche Lockdown nach Weihnachten bekannt gegeben wurde.

Zöchmann findet es aber „nicht so dramatisch“, dass heuer im kleineren Kreise gefeiert wird. „Ich freu’ mich über die Zeit mit meiner Familie. Ich bin froh, dass nicht wieder ein Termin den anderen jagt.“

Der neue Weinbaupräsident gibt gern Weinempfehlungen für das Festtagsessen. Wer sich, wie die Zöchmanns, für einen Karpfen entscheidet, der sollte einen kräftigen Grünen Veltliner wählen. Warum? „Weil der Karpfen ein kräftiger Fisch ist.“

Ein Klassiker zum Gansl ist ein schöner Zweigelt. Wer Weißwein bevorzugt, kann einen kräftigen Weißburgunder einschenken. Wer sich für Fondue am Weihnachtsabend entscheidet, ist mit einem „Gemischten Satz“ gut beraten. Und was gibt’s für Vegetarier? „Ein fruchtiger Jungwein ist ein guter Begleiter zu Butternusskürbis“, weiß der Winzer.