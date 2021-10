Neben dem Hauptpreis für herausragende Programmarbeit, dotiert mit 10.000 Euro, der an das Salzburger Filmkulturzentrum „Das Kino“ ging, wurden zwei Förderpreise – einerseits für innovativen Kinobetrieb, andererseits für ökologisch nachhaltigen Kinobetrieb, dotiert mit je 5.000 Euro ausgeschrieben. Für die Innovation wurde das „Leokino“ – Otto Preminger Institut in Innsbruck –, für den ökologisch nachhaltigen Kinobetrieb das Wiener Gartenbaukino ausgezeichnet.

Fünf Anerkennungspreise für Einsaalkinos für besonders verdienstvolle und engagierte Zielgruppenarbeit, dotiert mit je 3.000 Euro, wurden ebenfalls vergeben. Die Auswahl der Preisträger erfolgte durch eine unabhängige Expertenjury, bestehend aus Brigitte Bidovec, Evelyn Stark und Bert Rebhandl. Die Stadtlichtspiele Retz erhielten einen dieser Anerkennungspreise, weil sie, seit 1911 im Besitz der Familie Harzhauser, den ältesten kontinuierlichen Kinobetrieb in Österreich aufrecht erhalten haben.

Technische Verbesserungen über Jahrzehnte hinweg

Gründer Leopold Harzhauser erkannte schon früh, dass das Kino nur Bestand haben wird, wenn es mit der – vor allem technischen – Zeit geht. 1930 hielt der Ton Einzug und begeisterte die Zuschauer, 1959 war es Cinemascope, das die Zuschauer faszinierte. Bombastische Filme wie, „Ben Hur“, „Dr. Schiwago“ oder „Die 10 Gebote“ wurden mit Cinemascope zu unvergesslichen Erlebnissen. Eine neue Projektionsanlage mit Xenonlicht wurde in den 1980er installiert und lieferte ein bis dahin noch nie da gewesenes brillantes Bild.

Und so ging es auch im 21. Jahrhundert bei den Stadtlichtspielen weiter. „Derzeit steht den Cineasten im Kino die modernste digitale Ton und Projektionsanlage zur Verfügung“, so der aktuelle Betreiber Christian Harzhauser stolz auf der Website des Lichtspieltheaters. Am 20. September lud Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zur feierlichen Preisüberreichung ins Wiener Urania-Kino. „Das Kino ist während der Pandemie für viele Menschen zu einem Sehnsuchtsort geworden. Gerade auch deswegen wollen wir mit diesen ersten Österreichischen Kinopreisen die Arbeit der Kinobetreiber anerkennen“, so die Kunst- und Kulturstaatssekretärin.