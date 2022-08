Musikalischer Sommerabend mit der Trachtenmusik Großnondorf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Plätzchen zwischen Pfarrhof, Pfarrstadl und Feuerwehr in Großnondorf ist idyllisch und lädt zum Feiern ein. Dort ging vergangene Woche ein musikalischer Sommerabend der örtlichen ÖVP über die Bühne. Während die Trachtenmusik Großnondorf aufspielte wurden Würstel gegrillt, die Spenden dafür gingen an die Feuerwehr.

Bürgermeister Roland Weber hatte Landesrat Ludwig Schleritzko eingeladen, der nicht nur das Bier spendierte, sondern auch seine Schnapskarten auspackte. Gegen so manchen Profi in Großnondorf kam er aber nicht an und so kassierte er einige Bummerl. Trotz des Pechs im Spiel amüsierte sich Schleritzko in Großnondorf und verkostete gern die Weine.

